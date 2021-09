RCB vs CSK Head to Head Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings

विराट कोहली की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर शुक्रवार को जब चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी कोशिश हर हाल में जीत की पटरी पर लौटने की होगी. पिछले मैच में मिली नौ विकेट से शिकस्‍त के बाद विराट कोहली ने कहा था कि हमारी टीम में अभी किस प्रकार का पैनिक नहीं है और ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं है. बैंगलोर ने आठ में से पांच मुकाबले जीते हैं. उसे प्‍लेऑफ में जगह पक्‍की करने के लिए बाकी बचे छह में से कम से कम तीन मैच जीतने होंगे.Also Read - RCB vs CSK, Dream11 Team Prediction, IPL 2021: ड्रीम11 टीम में ये है कप्‍तान-उपकप्‍तान का सबसे उपयुक्‍त विकल्‍प, होगा फायदा

दूसरी और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स बेहद मजबूत नजर आ रही है. पिछले मैच में सस्‍ते में अहम विकेट गंवा देने के बाद रुतुराज गायकवाड ने अपने दम पर मैच का रुख पलट दिया था. धोनी एंड कंपनी की कोशिश रहेगी कि आगामी मैचों में टीम इस तरह धराशाही ना हो. Also Read - IPL 2021, DC vs SRH: प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर Delhi Capitals, बतौर कप्तान टीम के प्रदर्शन से खुश Rishabh Pant

RCB vs CSK Head to Head: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के इतिहास पर नजर डालें तो ये दोनों टीमें कुल 27 बार आमने-सामने आई हैं. इस दौरान बैंगलोर खास अच्‍छा प्रदर्शन नहीं कर पाया. उसके हाथ केवल नौ मैचें में ही जीत लगी. बाकी बचे 17 मैचों में धोनी की टीम ने ही बाजी मारी है. विराट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से शुरुआत करना चाहेंगे. Also Read - IPL 2021, RCB vs CSK Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें आरसीबी बनाम सीएसके मुकाबला

लाइव स्‍ट्रीमिंग (RCB vs CSK, Live Streaming)

शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के बीच सीरीज का 35वां मुकाबला शुक्रवार शाम 7:33 बजे से खेला जाना है. यह मैच स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर विभिन्‍न भाषाओं में देखा जा सकता है. Hotstar App के माध्‍यम से मैच को मोबाइल पर भी देखा जा सकता है.