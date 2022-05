IPL 2022, Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings Live Streaming : इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 49वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई किंग्स के बीच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तान पद पर वापसी से सीएसके टीम का आत्मविश्वास लौटा है. वहीं पिछले मैच में सीएसके के खिलाफ मिली हार के आरसीबी भी बदला लेने के इरादे से उतरेगी.Also Read - RCB vs CSK Dream11 Prediction, IPL 2022: बैंगलोर-चेन्नई मुकाबले में किन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

कब और कहां खेला जाएगा Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings मुकाबला?

आईपीएल-2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच ये मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune ) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार)

कहां देखें Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings मुकाबले की Live Streaming?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Royal Challengers Bangalore Full Squad for IPL 2022: फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, महिपाल लोमरोर, वनिन्दु हसरंगा, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड, अनुज रावत, डेविड विली, जेसन बेहरेनडोर्फ, चामा वी मिलिंद, फिन एलन, शेरफेन रदरफोर्ड, आकाश दीप, अनीश्वर गौतम, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, सुयश प्रभुदेसाई

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा, एमएस धोनी (कप्तान और विकेटकीपर), मिशेल सेंटनर, ड्वेन प्रिटोरियस, सिमरजीत सिंह, मुकेश चौधरी, महेश थीक्षाना, क्रिस जॉर्डन, मोइन अली, तुषार देशपांडे, हरि निशांत, एन जगदीसन, सुभ्रांशु सेनापति, प्रशांत सोलंकी, केएम आसिफ, राजवर्धन हैंगरगेकर, मथीशा पथिराना, भगत वर्मा, ड्वेन ब्रावो, शिवम दुबे