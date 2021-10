RCB vs DC IPL 2021, Royal challengers Bangalore vs Delhi Capitals Live Score and Updates: आईपीएल में आज पहली बार एक साथ दो-दो मुकाबले खेले जा रहे हैं. ये दोनों इस सीजन के आखिरी दो लीग मैच हैं. हम यहां आपको आईपीएल के 56वें मैच का हर लाइव अपडेट देंगे, जो बैंगलोर और दिल्ली के बीच खेला जा रहा है. आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है.Also Read - T20 World Cup 2021: इस बुधवार को लॉन्च होगी टीम इंडिया की नई जर्सी

दोनों ही टीमें बीते 13 सीजन से अपने-अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही हैं. इस बार दोनों ही खिताब के करीब पहुंचती दिख रही हैं. दोनों टीमें पहले ही प्ले ऑफ में अपनी-अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं. इस सीजन दिल्ली ने अभी तक 13 लीग मैचों में कुल 10 जीत अपने नाम की हैं, तो वहीं विराट कोहली की आरसीबी भी इतने ही मैचों में 8 मैच जीत चुकी है. Also Read - IPL 2021, SRH vs MI: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेगी मुंबई; सनराइजर्स ने फिर बदला कप्तान