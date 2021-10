RCB vs DC IPL 2021, Royal challengers Bangalore vs Delhi Capitals Live Score and Updates: आईपीएल के आखिरी लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपनी 9वीं जीत दर्ज कर ली है. दिल्ली ने बैंगलोर के सामने 165 रन की चुनौती रखी थी, इस लक्ष्य को उसने मैच की आखिरी गेंद पर श्रीकर भरत (Srikar Bharat) के मैच विनिंग छक्के के दम पर हासिल किया. भरत ने इस पारी में नाबाद 78 रन बनाए. 52 गेंद की इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के जमाए. इसके अलावा उन्हें उम्दा फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) का भी भरपूर साथ मिला. मैक्सवेल ने 33 गेंदों की पारी में 8 चौकों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए.Also Read - अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम बॉल टैम्परिग कांड में नहीं फंसती तो Ricky Ponting होते टी20 टीम के कोच

इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने यहां टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था. दिल्ली को (Shikhar Dhawan) शिखर धवन (43) और (Prithvi Shaw) पृथ्वी शॉ (48) की जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दी. लेकिन इसके बाद दिल्ली के बाकी बल्लेबाज इस शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए और दिल्ली 5 विकेट गंवाकर 164 रन ही बना सकी. पृथ्वी और धवन के बाद शिमरॉन हेटमेयर (29) ने ही अच्छा खासा योगदान दिया था. लेकिन कप्तान रिषभ पंत (10) और श्रेयस अय्यर (18) इसका फायदा नहीं उठा पाए. Also Read - IPL 2021: कप्तान मनीष पांडे के बयान पर भड़के सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस

इस मैच में बैंगलोर की शुरुआत बेहद खराब रही थी. देवदत्त पडीक्कल (0) अपना खाता खोले बगैर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान कोहली भी सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. दोनों खिलाड़ियों को एनरिच नोर्त्जे ने अपना शिकार बनाया. इसके बाद एबी डिविलियर्स (26) अक्षर पटेल की गेंद पर जरूर आउट हुए लेकिन इसके बाद भरत और मैक्सवेल ने टीम को मंजिल तक पहुंचा दिया. Also Read - IPL 2021: पूर्व दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने कहा- इस साल अपना पहला खिताब जीत सकती है RCB

दोनों ही टीमें बीते 13 सीजन से अपने-अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही हैं. इस बार दोनों ही खिताब के करीब पहुंचती दिख रही हैं. दोनों टीमें पहले ही प्ले ऑफ में अपनी-अपनी जगह पक्की कर चुकी थीं. इस मैच के परिणाम से अंकतालिका में दोनों टीमों के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.