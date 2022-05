टीम इंडिया में एक साथ खेलने वाले पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के बीच मैदान पर गुरुवार को एक अलग (RCB vs GT) ही जंग देखने को मिली. विराट सेलिब्रेशन के दौरान हार्दिक को टीस करते हुए नजर आए. फैन्‍स ने इस दौरान सोशल मीडिया पर पूछ ही लिया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं. सोशल मीडिया पर इस वक्‍त विराट के स्‍लेजिंग का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे कुछ फैन्‍स पसंद कर रहे हैं तो कुछ इसे विराट का गलत व्यवहार करार दे रहे हैं.Also Read - IPL 2022 MI vs DC Live Streaming: सिर्फ जीत से मिलेगा 'प्लेऑफ का टिकट', यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

मैच में बैंगलोर को आठ विकेट से जीत मिली. विराट कोहली ने 54 गेंदों पर 73 रन की पारी खेली. उनके जोड़ीदार फाफ डु पलेसिस ने भी 44 रन बनाए. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए अहम 115 रनों की साझेदारी बनी. यही वजह है कि बैगलोर की टीम मैच जीतकर दो अंक प्राप्‍त कर पाई.

मैच के चौथे ओवर में विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच तनातनी देखने को मिली. विराट कोहली स्‍क्‍वेयर लेग की दिशा में छक्‍का लगाने के प्रयास में थे लेकिन गेंद वहां मौजूद राशिद खान के हाथ को छूती हुई निकल गई. इस गेंद पर चौका मिला. बस फिर क्‍या था. विराट ने हार्दिक को हाथ से ईशारे करके छेड़ना शुरू कर दिया और अपने ही चिर परिचित अंदाज में उग्रता दिखाई.

looks like there is something off between virat and hardik

