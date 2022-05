Indian Premier League 2022, Royal Challengers Bangalore vs Punjab Kings: पंजाब किंग्स (PBKS) के सलामी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow) ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ विस्फोटक पारी खेली. बेयरस्टो ने 29 गेंदों में 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 66 रन की पारी खेली, जिसकी मदद से पंजाब ने 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए.Also Read - इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बने ब्रेंडन मैकुलम, IPL में साथ काम कर चुके Dinesh Karthik ने कही यह बात

इस पारी में जॉनी बेयरस्टो ने आईपीएल करियर में सबसे तेज फिफ्टी जड़ी. उन्होंने सिर्फ 21 बॉल में अर्धशतक ठोका. इसी के साथ जॉनी बेयरस्टो ने एक और कारनामा कर दिखाया. जॉनी बेयरस्टो ने पावरप्ले में 59 रन बनाए. इस मामले में वह पांचवें स्थान पर आ चुके हैं. Also Read - IPL 2022- टीम के CEO कर रहे हैं प्लेइंग XI का चयन, तभी पस्त है केकेआर: मदन लाल

पावरप्ले में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में सुरेश रैना (Suresh Raina) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने पंजाब किंग्स के विरुद्ध 87 रन ठोके थे, जबकि एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) ने दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ 74 रन बनाए थे. ईशान किशन (Ishan Kishan) सनराइजर्स हैदराबाद के विरुद्ध 63 रन जड़ चुके हैं. Also Read - जॉनी बेयरस्टो ने जड़ी तेजतर्रार फिफ्टी, IPL में पहली बार हुआ ऐसा

आईपीएल पावरप्ले में उच्चतम स्कोर-

87 सुरेश रैना vs पंजाब किंग्स

74 एडम गिलक्रिस्ट vs दिल्ली डेयरडेविल्स

63 ईशान किशन vs सनराइजर्स हैदराबाद

62 डेविड वॉर्नर vs कोलकाता नाइट राइडर्स

59 जॉनी बेयरस्टो vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

जॉनी बेयरस्टो-लियाम लिविंगस्टोन के दम पंजाब ने बनाया विशाल स्कोर

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने 9 विकेट खोकर 209 रन बनाए. पंजाब की ओर से बेयरस्टो ने 66 रन की पारी खेली, जबकि लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने 42 बॉल में 4 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए 70 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से हर्षल पटेल ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, जबकि वानिंदु हसरंगा ने 2 विकेट अपने नाम किए.