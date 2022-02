IND vs WI- Rishabh Pant Opening Is An Experiment: वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम आज बैटिंग पर उतरी तो पारी की शुरुआत में ही कुछ नया और अजीब देखने को मिला. दरअसल वेस्टइंडीज ने भारत को यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) साथ थे. हालांकि पहली बार ओपनिंग करने उतरे पंत सिर्फ 18 रन बनाकर ही आउट हो गए लेकिन महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को भारतीय टीम का यह अंदाज काफी पसंद आया है. उन्होंने कहा कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 से पहले यह बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) है.Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: अंडर-19 विश्‍व कप 2022 के सितारों को अहमदाबाद में किया गया सम्‍मानित, जय शाह रहे मौजूद

भारतीय टीम में इस वक्त ईशान किशन (Ishan Kishan), मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) बतौर ओपनर अपने लिए मौका तलाश रहे हैं. इसके अलावा शिखर धवन (Shikhar Dhawan) पहले से ही रोहित के जोड़ीदार के रूप में स्थापित हैं, जो सीरीज से पहले कोरोना पॉजिटिव होने के चलते इस सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाए. लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम पंत के विस्फोटक बल्लेबाजी के अंदाज को ओपनिंग पर परखने का प्रयास कर रही है. Also Read - Live Score, IND vs WI, 2nd ODI: विंडीज 100 रन पूरे, जीत की राह है बेहद मुश्किल

बुधवार को जब रिषभ पंत (Rishabh Pant) ओपनिंग पर उतरे तो इस दौरान भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) कॉमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक एक्सपेरीमेंट है, जो भारतीय टीम यह आजमा रही है. अगर यह काम करा तो टीम इंडिया अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में इसे लेकर जाना चाहेगी, जो भारत में ही आयोजित होना है. Also Read - IND vs WI 2nd ODI Live: अपनी ही कॉल पर रनआउट हुए KL Rahul, एक रन से अर्धशतक से चूके

72 वर्षीय गावस्कर ने कहा, ‘हाल के कुछ समय में भारत पहले 10 ओवर में कुछ धीमा दिखा है. वे पहले 10 ओवर में फील्डिंग की पाबंदियों का फायदा उठाना चाहते हैं. वे साफतौर पर 60-70 रन बनाने को देख रहे हैं. यह एक प्रयोग है और कोई गलती नहीं है. अगर यह काम करा तो फिर टीम इंडिया इस टेम्पलेट के साथ अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप में आगे जाना चाहेगी.’

उन्होंने कहा, ‘यह कुछ ऐसा है जहां बिल्कुल देखा जाना चाहिए. अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो इससे पंत को विकेटकीपिंग के लिए तैयार होने में कुछ समय मिल सकता है. अगर वह 30-40 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने अपना काम कर दिया और इसके बाद उनके पास खुद को विकेटकीपिंग पर आने से पहले रेस्ट देने का मौका होगा, जिससे वह अपनी रिकवरी कर सकें.’