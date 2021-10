Rohit Registered 400 Sixes, becomes 1st Indian to this Milestone: रोहित शर्मा की टीम ने मंगलवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ महज नौवें ओवर में दर्ज की गई आठ विकेट से जीत ने मुंबई इंडियंस के लिए प्‍लेऑफ की उम्‍मीदों को जगा दिया है. टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा ने भी इस मैच में बड़ा कीर्तिमान स्‍थापित किया. वो टी20 क्रिकेट में 400 छक्‍के लगाने वाले पहले भारतीय बल्‍लेबाज बन गए हैं.Also Read - IPL 2021 RCB vs SRH: आज मैच में इन 11 खिलाड़ियों पर होंगी खास निगाहें, देखें ड्रीम टीम

रोहित शर्मा ने आज 13 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से दो छक्‍के लगे. पहले उन्‍होंने मुस्‍ताफिजुर की गेंद पर सामने गेंदबाज के ऊपर से छक्‍का लगाया. इसके बाद श्रेयस गोपाल के ओवर में रोहित ने डीप बैकवर्ड स्‍क्‍वेयर लेग की दिशा में छक्‍का जड़ा. इस छक्‍के के साथ ही उन्‍होंने टी20 क्रिकेट में अपने 400 छक्‍के पूरे किए.

सुरेश रैना हैं काफी दूर

टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्‍के लगाने की बात की जाए तो इस फेहरिस्‍त में दूसरे स्थान पर चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के सुरेश रैना का नंबर आता है. उन्‍होंने आज अपने करियर में 325 छक्‍के जड़े. विराट कोहली के नंबर 320 छक्‍के हैं. अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो इसी सीजन में सुरेश रैना को पीछे भी छोड़ सकते हैं.

धोनी के नाम हैं 304 छक्‍के

एक समय में फिनिशर के रूप में पहचाने जाने वाले महेंद्र सिह धोनी भी टी20 क्रिकेट में सर्वाधिक छक्‍के लगाने वालों की सूची में ज्‍यादा पीछे नजर नहीं आते हैं. उनके नाम 304 छक्‍के हैं. हालांकि धोनी करियर के इस मोड़ पर मैच में ज्‍यादा छक्‍के लगाते हुए नजर नहीं आते हैं.