IPL 2022 कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस (MI vs KKR) को 52 रनों के बड़े अंतर से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. लक्ष्‍य इतना बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी मुंबई की टीम 113 रन पर ही ऑलआउट हो गई. इस मुकाबले के दौरान सबसे ज्‍यादा बवाल रोहित शर्मा (Rohit Sharma Controversial Out) के विवादित आउट को लेकर हुआ. रोहित शर्मा स्‍वयं भी तीसरे अंपायर के निर्णय से खासे निराश दिखे. इस घटना ने एक बार फिर से तकनीक की पोल खोल कर रख थी क्‍योंकि रोहित के बल्‍ले को छूने से पहले ही स्‍पाइक देखने को मिला.Also Read - MI vs KKR, IPL 2022: मुंबई इंडियंस को 52 रन से हराकर प्लेऑफ की दौड़ में बनी हुई है कोलकाता नाइट राइडर्स

मुंबई की टीम मैच में 166 रनों के लक्ष्‍य का पीछा करने के लिए उतरी तो रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने आए. फैन्‍स को रोहित से खासी उम्‍मीद थी लेकिन पहले ही ओवर में टिम साउदी के ओवर की आखिरी गेंद पर हिटमैन विकेट के पीछे लपके गए. पहली नजर में लग रहा था कि रोहित आउट थे लेकिन शर्मा जी अंपायर द्वारा ऊंगली ऊपर किए जाने से खुश नहीं थे. उन्‍होंने तुरंत डीआरएस की मदद ली. Also Read - एक फ्रेंम में दिखीं Rohit Sharma-Ajinkya Rahane की वाइफ, पिक्‍चर हो गई वायरल

तीसरे अंपायर के लिए तकनीक की मदद से जब बल्‍ले और गेंद के बीच संपर्क का स्‍पाइक दिखाया गया तो हर कोई हैरान रह गया. दरअसल, अभी बल्‍ले पर लगी भी नहीं थी कि मीटर पर स्‍पाइक दिखने लगा. तीसरे अंपायर ने इसे नजरअंदाज करते हुए रोहित को आउट करार दिया. इस गलत फैसले से मुंबई के कप्‍तान निराश दिखे. हालांकि सोशल मीडिया पर यह एक बड़ी मु्द्दा बन गया. Also Read - जसप्रीत बुमराह के 5 विकेट हॉल ने रिकॉर्ड बुक में बनाई जगह, गदगद फैन्‍स ने किए मजेदार कमेंट

There’s a spike even before the ball hits the bat, seems like that was NOT OUT! Rohit Sharma was unfortunate! #MIvsKKR #RohitSharma pic.twitter.com/ybTXEiho27 — Sushant Mehta (@SushantNMehta) May 9, 2022

Giving out for a not out Not giving 4 runs for a clear boundary Worst umpiring #IPL2022 pic.twitter.com/VM9ui6Hpku — MOHIT SHUKLA (@MohitShukla1030) May 9, 2022