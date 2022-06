भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस वक्‍त कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और क्‍वारंटीन में रहते हुए अपना इलाज करा रहे हैं. शर्मा जी का एक जुलाई से शुरू होने वाले टेस्‍ट मैच में खेल पाना मुश्किल नजर आ रहा है. ऐसे में इस वक्‍त टीम की कप्‍तानी कौन करेगा इसे लेकर नए-नए नाम सामने आ रहे हैं. इसी बीच रविवार को हिटमैन की कथित पूर्व गर्लफ्रेंड सोफिया हयात (Sofiya Hayat) का एक वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसमें वो हिटमैन के साथ उन्‍हें लिंकअप ट्रेंड किए जाने के खिलाफ अपील कर रही हैं.Also Read - हमारे वक्‍त पर कार्तिक थोड़े कंफ्यूज थे, सहवाग ने बताया कहां हुई गड़बड़

करीब एक दशक पहले यानी 2012 में रोहित शर्मा और सोफिया हयात के लिंकअप की खबरें सामने आई थी. दोनों को कई बार एक दूसरे के साथ स्‍पॉट किया गया. मीडिया में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की खबरें लंबे समय तक आती रही. हालांकि जैसे-जैसे रोहित शोहरत की बुलंदियों को छूते चले गए उनकी और सोफिया के बीच भी दूरिया आने लगी. बाद में हिटमैन ने रितिका सजदेह से शादी की. Also Read - कोविड के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट से बाहर हुए इंग्लैंड के बेन फोक्स

Can we please let it go. Let’s stop talking me and Rohit Sharma. I can’t believe people still want us to be together. The last few days my name and Rohits has been trending. Can we respect that he is married with a child now. Let there be some respect for hi marriage. pic.twitter.com/gbxQhgqIjT

— Sofia Hayat (@sofiahayat) June 25, 2022