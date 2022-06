भारतीय टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Health Update) इस वक्‍त कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. उनका एक जुलाई से शुरू हो रहे टेस्‍ट मैच में खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा है. रोहित की जगह कप्‍तान कौन होगा इसे लेकर भी तरह-तरह के नाम सामने आ रहे हैं. इसी बीच हिटमैन की हेल्‍थ पर एक अपडेट सामने आया है. यह अपडेट किसी और ने नहीं बल्कि रोहित की साढ़े तीन साल की नन्‍हीं परी समायरा ने दिया है.Also Read - T20 World Cup के चार दिन बाद ही भारत करेगा न्यूजीलैंड का दौरा, ये है पूरा शेड्यूल

रोहित शर्मा इस वक्‍त क्‍वारंटीन हैं. उनसे मिलने की इजाजत किसी को भी नहीं हैं. कप्‍तान मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. पत्‍नी रितिका सजदेह उनके करीब ही होटल के दूसरे कमरे में रुकी हुई है. रितिका होटल के कमरे से बाहर जा रही थी. उनके साथ बेटी समायरा भी थी. इसी बीच बाहर मौजूद एक फैन ने समायरा से पिता की सेहत के बारे में पूछा. पापा अपने रूम में सो रहे हैं. वह ऑलमोस्ट कोविड पॉजिटिव हैं. रूम में कोई एक ही व्यक्ति को रहने की परमिशन है.’ Also Read - बेन स्टोक्स ने मैच से पहले भारत को किया सावधान, बोले- टीम कोई भी बेखौफ ही खेलेंगे हम

#RohitSharma Daughter #samaira Today at #Leicester How cute she is 😍😍 MY FATHER IS TAKING REST IN THE ROOM GOT #covidpositive @ritssajdeh @ImRo45 #ENGvIND @ITGDsports pic.twitter.com/Tbpu0HSUIQ

— Krishna sai ✊🇮🇳 (@Krishna19348905) June 27, 2022