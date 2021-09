भारत और इंग्‍लैंड के बीच जारी चौथे टेस्‍ट मैच की पहली पारी के दौरान रोहित शर्मा भले ही बल्‍ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं लेकिन स्पिल में फिल्डिंग के दौरान उन्‍होंने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़कर दर्शकों का दिल जीत लिया.Also Read - 4th Test: Umesh Yadav ने टेस्‍ट क्रिकेट में पूरे किए 150 विकेट, बने भारत के छठे तेज गेंदबाज

गेंदबाजी पर उमेश यादव थे जबकि डेविड मलान बल्‍लेबाजी कर रहे थे. रोहित शर्मा को तीसरे स्लिप पर फिल्डिंग की जिम्‍मेदारी मिली थी. डेविड मलान की कैच दूसरे स्लिप के फिल्‍डर के पास थी. रोहित ने लंबी डाइव लगाकर कैच को पलका. विराट भी इस कैच को देखकर हैरान हो गए और उन्‍होंने रोहित को गले से लगा लिया. देखते ही देखते इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. Also Read - Ravindra Jadeja के खिलाफ मांजरेकर ने फिर उगला जहर, 'नंबर-5 पर जरूरत से ज्‍यादा आंका जा रहा है'

