Ross Taylor Retirement: स्‍टार बल्‍लेबाज रॉस टेलर आज अंतरराष्‍ट्रीय करियर का आखिरी मैच है. वो नीदरलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले के बाद अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. ऐसे में हेमिल्टन के सेडन पार्क में टेलर सोमवार सुबह उतरे तो राष्‍ट्रगान के दौरान भावुक हो गए. उनकी आंखों से आंसू छलकते हुए दिखे. इस दौरान उनके तीन बच्‍चे भी वहां मौजूद थे.Also Read - CSK vs PBKS: चेन्‍नई को मिली रनों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी शिकस्‍त, जानें क्‍या कहते हैं आंकड़े

रॉस टेलर ने दिसंबर में ही यह ऐलान कर दिया था कि न्‍यूजीलैंड के मौजूदा गर्मियों के सीजन के बाद वो सभी फॉर्मेट में अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट से संन्‍यास ले लेंगे. बांग्‍लादेश के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज के बाद वो पहले ही टेस्‍ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं. अब ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरे हैं. आज नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खत्‍म होने के बाद वो पूरी तरह अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. रॉस टेलर ने अपने आखिरी मुकाबले में 16 गेंदों का सामना कर 14 रन बनाए. Also Read - Jyotiraditya Scindia के बेटे का हुआ क्रिकेट की दुनिया में डेब्‍यू, क्‍या दिखा पाएंगे कमाल ?

Special moments for @RossLTaylor and his family before play at Seddon Park. Follow KFC ODI 3 from Hamilton LIVE with @sparknzsport. #ThanksRosco #NZvNED pic.twitter.com/tSurjjarsH

— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) April 4, 2022