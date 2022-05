IPL 2022, Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Live Streaming : राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स (RR vs CSK) के बीच 20 मई को सीजन का 68वां मैच खेला जाना है, जिसमें राजस्थान प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने के इरादे से उतरेगी. राजस्थान ने 13 में से 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं और ये टीम अंकतालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद है. गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं. ऐसे में राजस्थान तीसरा टिकट हासिल करने के इरादे से उतरेगी.Also Read - LIVE Score RCB vs GT IPL 2022: गुजरात ने चुनी बल्‍लेबाजी, देखें दोनों टीमों का प्‍लेइंग-11

कब और कहां खेला जाएगा Rajasthan Royals और Chennai Super Kings के बीच मुकाबला?

आईपीएल-2022 में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम (Brabourne Stadium, Mumbai) में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे Rajasthan Royals और Chennai Super Kings मैच का Live Telecast?

आप इंडियन प्रीमियर लीग के सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. चैनल- Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada, Star Sports 1 Bangla, Star Sports 1 Marathi, Star Sports 1 Malayalam, Suvarna Plus (कन्नड), Jalsha Movies (बंगाली), Maa Movies (तेलुगू), Star Pravah HD (मराठी), Star Gold, Star Gold HD, Vijay Super SD, Asianet Plus (केवल रविवार)

कहां देखें Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings मुकाबले की live streaming?

राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar के अलावा Jio TV पर उपलब्ध रहेगी.

Rajasthan Royals और Chennai Super Kings की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, , शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर/ कप्तान), ड्वेन ब्रावो, मिशेल सेंटनर, माथिसा पाथिराना, तुषार देशपांडे, क्रिस जॉर्डन, राजवर्धन हैंगरगेकर, महेश थीक्षाना, हरि निशांत, एन जगदीसन, सुभ्रांशु सेनापति, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, केएम आसिफ, सिमरजीत सिंह, भगत वर्मा, मोईन अली, ड्वेन प्रिटोरियस.

Rajasthan Royals Full Squad for IPL 2022: संजू सैमसन (कप्तान / विकेटकीपर), जोस बटलर, देवदत्त पडिक्कल, रस्सी वैन डेर डूसैन, शिमरोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, जेम्स नीशम, नवदीप सैनी, कोर्बिन बॉश, करुण नायर, केसी करियप्पा, डेरिल मिशेल, ओबेद मैक्कॉय, तेजस बरोका, कुलदीप यादव, यशस्वी जायसवाल, अनुनय सिंह, ध्रुव जुरैल, शुभम गढ़वाल.