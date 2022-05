Indian Premier League 2022, RR vs RCB 2022 Dream11 Prediction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) का कारवां अब अहमदाबाद की ओर कूच कर गया है. लीग में अब सिर्फ दो ही मुकाबले बचे हैं और फिर उसे सीजन 15 चैंपियन मिल जाएगा. गुजरात टाइटन्स (GT) की टीम पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है, जबकि एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) अपने दूसरे खिताब की खोज में यहां पहुंचना चाहेगी. दूसरी ओर अब तक अपने पहले खिताब का इंतजार कर रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) एलिमिनेटर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को जोरदार अंदाज में हराकर यहां पहुंची है और उसके इरादे इस मैच में भी बुलंद होंगे.Also Read - IPL 2022- इस बार अनसोल्ड थे रजत पाटीदार तो तय कर ली थी शादी, फिर RCB के न्योते ने सबकुछ बदल दिया

दूसरी ओर संजू सैमसन (Sanju Samson) की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम ईडन गार्डन्स की अपनी गलतियों दोहराना नहीं चाहेगी. उसने गुजरात को जोरदार टक्कर दी थी लेकिन अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा 16 रन का बचाव नहीं कर पाए थे. इसके अलावा पहले बैटिंग करने उतरी रॉयल्स के पास 200 पार जाने का मौका था, जिसे वह संजू सैमसन के जल्दी आउट होने के चलते गंवा बैठी. टीम इन दोनों गलतियों से सबक लेकर दूसरे में क्वॉलीफायर में सुधार करना चाहेगी. Also Read - IPL 2022 RCB vs RR Live Streaming: फाइनल से एक कदम दूर टीमें, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

ऐसे में अगर आप इस मुकाबले के लिए ड्रीम 11 टीम बनाने की सोच रहे हैं तो यहां से मदद ले सकते हैं. हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की कौन सी पिच पर यह मुकाबला खेला जाएगा. क्योंकि इस स्टेडियम में अलग-अलग मिट्टी की कई पिचें तैयार हैं, जो रन बरसाने से लेकर स्पिनरों को मदद पहुंचाने तक का काम करती हैं. Also Read - संजय मांजरेकर ने उठाए केएल राहुल की बल्लेबाजी पर सवाल, लंबे समय के बजाय तेज बल्लेबाजी करें

RR vs RCB IPL 2022 Probable XIs:

Rajasthan Royals Probable XIs: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (C & WK), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, ओब्ड मैककॉय.

Royal Challengers Bangalore Probable XIs: विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस (C), रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक (WK), महिपाल लोमरोर, शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल, वनिन्दु हसरंगा, जोश हेजलवुड, मोहम्मद सिराज.

Suggested Playing XI for RR vs RCB Dream11 Team:

कप्तान- जोस बटलर

उपकप्तान- ग्लेन मैक्सवेल

ड्रीम11 टीम: जोस बटलर, संजू सैमसन, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, रजत पाटीदार, देवदत्त पडीक्कल, आर. अश्विन, ग्लेन मैक्सवेल, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा.

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore Full Squads

Rajasthan Royals Full Squad for IPL 2022: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन (C & WK), देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन अश्विन, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल, ओबेद मैककॉय, करुण नायर, जेम्स नीशम, रस्सी वैन बॉश, ड्यूसेन, नवदीप सैनी, केसी करियप्पा, डेरिल मिशेल, तेजस बरोका, कुलदीप यादव, अनुने सिंह, कुलदीप सेन, ध्रुव जुरेल, शुभम गढ़वाल.

Royal Challengers Bangalore Full Squad for IPL 2022: विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस (कप्तान), दिनेश कार्तिक, अनुज रावत, फिन एलन, सुयश प्रभुदेसाई, शाहबाज अहमद, महिपाल लोमरोर, शेरफेन रदरफोर्ड, अनीश्वर गौतम, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, वनिन्दु हसरंगा, डेविड विली, आकाश दीप, जोश हेजलवुड, जेसन बेहरेनडॉर्फ, चामा वी मिलिंद, कर्ण शर्मा, सिद्धार्थ कौल, रजत पाटीदार.