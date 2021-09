RR vs RCB Dream11 Team Prediction IPL 2021: Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals

ड्रीम11 खेलने वाले क्रिकेट फैन्‍स आईपीएल 2021 के 43वें मैच में सही टीम चुनने को लेकर असमंजस में होंगे. आइये हम आपको बताते हैं कि विराट कोहली और संजू सैमसन की टीमों में से किस खिलाड़ी पर वो दांव लगा सकते हैं. हम आपकी ड्रीम11 टीम का कप्‍तान व उप-कप्‍तान चुनने में भी मदद करेंगे.

मेरी ड्रीम11 टीम

RCB vs RR, My Dream11 Team Prediction- Batsmen : देवदत्‍त पडीक्‍कल, एबी डीविलियर्स, यशस्‍वी जायसवाल

RR vs RCB, My Dream11 Team Prediction- Bowler: मुस्‍ताफिजुर रहमान, मोहम्‍मद सिराज, युजवेंद्र चहल, क्रिस मॉरिस

RR vs RCB, My Dream11 Team Prediction- All Rounder: ऑलराउंडर: ग्‍लेन मैक्‍सवेल

RR vs RCB, My Dream11 Team Prediction- Captain: विराट कोहली

RR vs RCB, My Dream11 Team Prediction- Vice Captain: हर्षल पटेल

RR vs RCB, My Dream11 Team Prediction- Wicket Keeper: संजू सैमसन

लाइव स्‍ट्रीमिंग (RR vs RCB Live Streaming)

मैच का स्‍थान: दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम

चैनल: स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवक

मैच का वक्‍त: 29 सितंबर, बुधवार शाम साढ़े सात बजे से

लाइव स्‍ट्रीमिंग: Disney + Hotstar App

बैंगलोर बुधवार को जब संजू सैमसन की कप्‍तानी वाली राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मैदान में उतरेगी तो उसकी कोशिश प्‍लेऑफ की तरफ कदम बढ़ाने की रहेगी. राजस्‍थान को प्‍लेऑफ में जगह बनानी है तो बाकी बचे सभी चार मैच जीतने होंगे. विराट कोहली की टीम के पास इस वक्‍त 10 मैचों के बाद छह जीत के साथ 12 अंक हैं. विराट एंड कंपनी को यहां से दो और जीत प्‍लेऑफ में जगह दिला देगी. हालांकि एक जीत मिलने के बाद भी बैंगलोर प्‍लेऑफ में पहुंच सकती है. ऐसी स्थिति में उन्‍हें अन्‍य टीमों के प्रदर्शन पर भी निर्भर करना होगा