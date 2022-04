RR vs RCB Live Streaming IPL 2022: आईपीएल 2022 में मंगलवार को राजस्‍थान रॉयल्‍स की भिड़ंत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से होनी है. संजू सैमसन (Sanju Samson) की राजस्‍थान के लिए मौजूदा सीजन अबतक शानदार रहा है. उन्‍होंने अबतक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में राजस्‍थान शीर्ष टीमों में शामिल है. वहीं, फाफ डु प्‍लेसिस (Faf du Plessis) की कप्‍तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो उनके लिए ये सीजन मिला जुला रहा है. फ्रेंचाइजी ने दो मैच खेले हैं. एक में जीत और दूसरी में हार झेलनी पड़ी.Also Read - IPL 2022 SRH Vs LSG April 4: सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला, जानें, संभावित प्लेइंग-11, at DY Patil पिच रिपोर्ट | IPL Video

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच कब खेला जाएगा ? (RR vs RCB, Match Date)

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच मंगलवार पांच अप्रैल को खेला जाएगा ?

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच कहां खेला जाएगा ? (RR vs RCB, Match Venue)

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच कितने बजे शुरू होगा ? (RR vs RCB, Match Timing)

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा.

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच टीवी पर किस चैनल पर देख सकेंगे ? (RR vs RCB, TV Channel)

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच टीवी पर स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्‍न चैनलों पर देखा जा सकता है.

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच मोबाइल पर कैसे देखा जा सकता है ? (RR vs RCB, Live Streaming on Mobile)

राजस्‍थान रॉयल्‍स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आईपीएल 2022 का 13वां मैच मोबाइल पर डिजनी हॉटस्‍टार पर देखा जा सकता है.