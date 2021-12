साउथ अफ्रीका दौरे पर मौजूद इंडिया ए की टीम (India A vs South Africa A) दूसरे अनधिकृत टेस्‍ट मैच के तीसरे दिन (RSA A vs IND A) पहली पारी के दौरान 276 रनों पर ऑलआउट हो गई. मेजबानों को पहली पारी के आधार पर 21 रनों की बढ़त मिली. भारत की तरफ से सरफराज खान (Sarfaraz Khan) ने सर्वाधिक नाबाद 71 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) ने भी 54 रन बनाए. ईशान किशन (Ishan Kishan) अपने अर्धशतक से एक रन से चूक गए और उन्‍होंने 49 रनों की पारी खेली. मैच में सरफराज पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों के साथ जूझते रहे और उन्‍होंने रनों की रफ्तार को बढ़ाकर मेजबान टीम को बड़ी लीड लेने से रोक दिया.Also Read - IND vs NZ Test: इंग्लिश गेंदबाज ने इशांत शर्मा के सेलेक्‍शन पर उठाए सवाल, 'वक्‍त आ गया है कि रहाणे-पुजारा को…'

92 रन पर गंवा दिए चार विकेट

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ए की टीम 297 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. अर्जुन नगवासवाला ने सर्वाधिक चार विकेट निकाले. इसके अलावा नवदीप सैनी और ईशान पोरेल को तीन-तीन विकेट मिले. इसके बाद भारत की तरफ से पृथ्‍वी शॉ और प्रियांक पांचाल ने टीम को सधी हुई शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 57 रनो की साझेदारी बनी. 12वें ओवर में पांचाल आउट हुए. नए बल्‍लेबाज अभिमन्‍यु ईश्‍वरन अपना खाता तक नहीं खोल पाए.

किशन-विहारी ने टीम को संभाला.

पृथ्‍वी शॉ 42 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद खेलने आए बाबा अपराजित खाता तक नहीं खोल पाए. 76 रन पर चार विकेट गंवाने के बाद ईशान किशन और हनुमा विहारी ने टीम को संभाला. विहारी ने आठ चौकों की मदद से 54 रन बनाए. जबकि ईशान किशन 49 रन ही बना पाए. वो एक रन से अर्धशतक से चूक गए. अपनी पारी में किशन ने नौ चौके जड़े.

सरफराज खान ने खेली वनडे के अंदाज में पारी

सातवें नंबर पर बल्‍लेबाजी के लिए आए सरफराज खान ने विहारी के साथ मोर्चा संभाला. उन्‍होंने आठ चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 95 गेंदों पर 71 रन की तेज पारी खेली. विहारी के आउट होने के बाद दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे लेकिन सरफराज ने रनों की गति को कम नहीं होने दिया. साउथ अफ्रीका ए को अंत में महज 21 रनों की ही बढ़त मिल पाई.