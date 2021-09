नीदरलैंड के ऑलराउंडर रेयान टेन डोएस्चेट (Ryan ten Doeschate) ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है. रेयान डोएस्चेट को टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह दी गई है, जिसके बाद उन्होंने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया. रेयान डोएस्चेट ने साल 2006 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट डेब्यू किया था. इस दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक प्री-सीजन मैच के दौरान ग्राहम गूच को प्रभावित किया, जिसके बाद 2003 में डोएस्चेट को एसेक्स क्लब में शामिल होने का मौका मिला. डोएस्चेट ने सभी प्रारूपों में 554 मैच खेले जिसमें उन्होंने 17,046 रन बनाए और 348 विकेट लिए.Also Read - ICC T20 World Cup: श्रीलंका ने किया टी20 विश्व कप स्क्वाड का ऐलान; दसुन शानका होंगे कप्तान

एसेक्स द्वारा जारी एक बयान में रेयान डोएस्चेट ने कहा, "मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जो क्लब में मेरे साथ खेले हैं. इस माहौल में खेलने का शानदार अनुभव रहा है, यह एक ऐसा संगठन जिसके भीतर व्यक्ति विकास होता है. इसका हिस्सा बनने पर मुझे बेहद गर्व है."

