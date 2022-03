S Sreesanth Announces Retirement: तेज गेंदबाज एस श्रीसंत (S. Sreesanth) ने क्रिकेट से सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. श्रीसंत रणजी ट्रॉफी-2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे. लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है. साल 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया. बीत साल उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी की, लेकिन आईपीएल में नहीं चुने गए.Also Read - IPL 2022: Jason Roy ने लिया लीग से नाम वापस, Gujarat Titans ने इस अफगान खिलाड़ी को साथ जोड़ा

श्रीसंत ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत साल 2005 में की थी. उन्होंने 27 टेस्ट मैचों में 87 शिकार किए, जबकि 53 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 75 विकेट हासिल किए. एकदिवसीय फॉर्मेट में उनका बेस्ट 6/55 रहा. श्रीसंत ने भारत के लिए 10 टी20 मुकाबले खेले, जिसमें 7 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच साल 2011 में खेला था.

For the next generation of cricketers..I have chosen to end my first class cricket career. This decision is mine alone, and although I know this will not bring me happiness, it is the right and honorable action to take at this time in my life. I ve cherished every moment .❤️🏏🇮🇳

— Sreesanth (@sreesanth36) March 9, 2022