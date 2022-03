South Africa vs Bangladesh, 3rd ODI: बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क (SuperSport Park, Centurion) में तीसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने 9 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेहमान टीम ने इतिहास रच दिया. यह बांग्लादेश की साउथ अफ्रीका में पहली वनडे सीरीज जीत रही. तीन मुकाबलों की शृंखला का पहला मैच बांग्लादेश ने 38 रन से अपने नाम किया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज कर शृंखला में बराबरी कर ली थी.Also Read - IPL 2022 में खेलने के लिए तस्कीन अहमद को NOC नहीं देगा BCB; लखनऊ फ्रेंचाइजी की मुश्किलें बढ़ी

तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम महज 37 ओवरों मे 154 रन पर ऑलआउट हो गई. जानेमन मलान (Janneman Malan) और क्विंटन डि कॉक (Quinton de Kock) ने पहले विकेट के लिए 46 रन जुटाए. क्विंटन 12 रन बनाकर चलते बने, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया.

मलान ने 56 गेंदों में सर्वाधिक 39 रन बनाए, जिसमें 7 चौके भी शामिल रहे. उनके अलावा केशव महाराज ने 28 और ड्वेन प्रीटोरियस ने 20 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से तस्किन अहमद (Taskin Ahmed) ने सर्वाधिक 5 शिकार किए, जबकि शाकिब अल हसन को 2 सफलता हाथ लगी.

History for Bangladesh 🎉

They record their first-ever bilateral ODI series victory in South Africa with an emphatic nine-wicket win in the final match 👏 #SAvBAN pic.twitter.com/OJoAisR1OI

— ICC (@ICC) March 23, 2022