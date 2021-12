टीम इंडिया के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे Ajinkya Rahane) को टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ (IND vs SA Test Sereis) सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मौका दिया है. इससे पहले सिलेक्टर्स ने इस दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन किया तो रहाणे से उपकप्तानी छीन ली. रहाणे लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और वह जानते हैं कि अगर इस बार वह रन नहीं बना पाए तो यह टेस्ट सीरीज उनके करियर के लिए आखिरी मौका हो सकती है.Also Read - IND vs SA Test: हमारी योजना थी कि क्रीज पर जम जाएं, मयंक बोले- लागू करने में रहे सफल

नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने उतरे रहाणे आज अपनी एकाग्रता के लिए यह नया ‘मंत्र’ लेकर क्रीज पर उतरे थे और वह हर बार बैटिंग पर अपना गार्ड लेने के बाद उसे दोहराते दिखाई दे रहे थे. आज रहाणे बैटिंग करते हुए बार-बार यह दोहरा रहे थे, वॉच द बॉल (बॉल को देखो). इसी मंत्र के चलते वह काफी फोकस नजर आ रहे थे और गेंद की मेरिट के हिसाब से वह आकर्षक शॉट्स खेलते दिख रहे थे. Also Read - IND vs SA: वनडे कप्‍तानी से हटाना विराट-रोहित दोनों के लिए अप्रत्‍यक्ष रूप से सही, शास्‍त्री ने दिया अपना लॉजिक

Rahane reminding himself to watch the ball as the bowler runs up makes me realise how cruel cricket can be for such experienced guy pic.twitter.com/3HKhVgMMFc

— Nikhil Dubey (@nikhildubey96) December 26, 2021