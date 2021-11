तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका पहुंची नीदरलैंड्स की टीम ने अपना यह दौरा स्थगित कर दिया है. सीरीज का पहला वनडे शुक्रवार को होना था, जो भारी बारिश की भेंट चढ़ गया. इसके बाद 28 नवंबर और 1 दिसंबर को दूसरा और तीसरा वनडे मैच खेला जाना था लेकिन नीदरलैंड्स क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस (Coronavirus in South Africa) के वैरिएंट ओमीक्रोन (Omicron) के चलते यह दौरा बीच में ही छोड़ने का फैसला किया. सीरीज के तीनों मुकाबले सेंचुरियन में ही खेले जाने थे.Also Read - IND vs SA- साउथ अफ्रीका टीम भेजने से पहले भारत सरकार से इजाजत ले BCCI: Anurag Thakur

यह सीरीज वर्ल्ड कप सुपर लीग के तहत खेली जा रही थी. कोविड-19 के नए स्वरूप ‘ओमिक्रोन’ के आने के बाद दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ‘कोनिनक्लिजिके नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड (KNCB)’ और ‘क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA)’ ने सीरीज को स्थगित करने का निर्णय लिया. नीदरलैंड्स के इस दौरे से पीछे हटने के बाद अब यह कयास भी उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इन हालात में बीसीसीआई अपनी सीनियर टीम को यहां का दौरा करने के लिए भेजेगा या वह भी इसे आगे के लिए टाल देगा. Also Read - श्रेयस अय्यर, शुबमन गिल के प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले भारतीय चयनकर्ताओं की चिंता बढ़ी

