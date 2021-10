South Africa vs Sri Lanka, T20 World Cup 2021: श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में 30 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ साउथ अफ्रीका ग्रुप-1 की अंकतालिका में तीसरे पायदान पर मजबूती के साथ खड़ी है. इस टीम ने अब तक 3 में से 2 मैच अपने नाम किए हैं, जिसमें उसका नेट रनरेट +0.210 है.Also Read - Live Cricket Score ENG vs AUS, T20 World Cup 2021: ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा, स्टोइनिस शून्य पर आउट

साउथ अफ्रीका को सुपर-12 के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद उसने वापसी करते हुए वेस्टइंडीज को 8, जबकि श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त दी. Also Read - SA vs SL, T20 World Cup 2021: Wanindu Hasaranga ने रच दिया इतिहास, टी20 वर्ल्ड में हैट्रिक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई गेंदबाज

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंकाई टीम 20 ओवरों में 142 रन पर सिमट गई. टीम के लिए पाथुम शनाका ने 58 गेंदों में 9 बाउंड्री की मदद से सर्वादिक 72 रन बनाए. उनके अलावा असलांका ने 21, जबकि कप्तान दासुन शनाका ने 11 रन जुटाए. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तबरेज शम्सी और ड्वेन प्रीटोरियस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, जबकि एनरिक नॉर्त्जे को 2 विकेट हाथ लगे. Also Read - SA vs SL, T20 World Cup 2021: Kagiso Rabada का 'बुलेट थ्रो', एक हाथ से किया बल्लेबाज को OUT

