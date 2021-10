T20 World Cup 2021 Sri Lanka vs South Africa: साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने हैट्रिक अपने नाम की है. हसरंगा ने साउथ अफ्रीकी पारी के 18वें ओवर में कारनामा किया. हसरंगा ने इस क्रम का पहला विकेट 14.6 ओवर में झटका था, जिसके बाद उन्हें 18वें ओवर में गेंद सौंपी गई. हसरंगा ने शुरुआती दो बॉल पर विकेट लेकर हैट्रिक पूरी की. पारी के 14.6 ओवर में वानिंदु हसरंगा ने मार्करम को अपना शिकार बनाया, जिसके बाद उन्होंने 18वें ओवर की पहली बॉल पर टेंबा बावुमा (46) और अगली बॉल पर ड्वेन प्रीटोरियस (0) को आउट कर इतिहास रच दिया.Also Read - SA vs SL, T20 World Cup 2021: Kagiso Rabada का 'बुलेट थ्रो', एक हाथ से किया बल्लेबाज को OUT

वानिंदु हसरंगा मेंस टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक चटकाने वाले तीसरे और श्रीलंका के पहले बॉलर हैं. हसरंगा से पहले ब्रेट ली (Brett Lee) और कर्टिस कैंफर (Curtis Campher) भी यह कारनामा कर चुके हैं. कैंफर ने इसी विश्व कप लगातार चार गेंदों पर विकेट अपने नाम किए हैं.

टी20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज:

ब्रेट ली, 2007

कर्टिस कैंफर, 2021

वानिंदु हसरंगा, 2021

Hasaranga becomes the third bowler to pick up a hat-trick in the #T20WorldCup #RoaringForGlory #ApeKollo pic.twitter.com/4y5DkXfdDQ

वनडे समेत टी20 अंतर्राष्ट्रीय में हैट्रिक चटकाने वाले गेंदबाज-

ब्रेट ली

थिसारा परेरा

लसिथ मलिंगा

वानिंदु हसरंगा

बता दें कि मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका निर्धारित 20 ओवरों में 142 पर सिमट गई. पाथुम निसांका ने 58 गेंदों में सर्वाधिक 72 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से तबरेज शम्सी और ड्वेन प्रीटोरियस ने 3-3 विकेट अपने नाम किए, जबकि एनरिक नॉर्त्जे को 2 विकेट हाथ लगे.

🚨 RESULT | #Proteas WIN BY 4 WICKETS

Miller and Rabada shared a 15-ball 34-run stand to take the team over the line, while captain Bavuma top-scored with 46.

Earlier, both Shamsi and Pretorius returned figures of 3/17

📝 Scorecard https://t.co/c1ztvrT95P#SAvSL #BePartOfIt pic.twitter.com/GBgUbHLLSM

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) October 30, 2021