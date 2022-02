मास्‍टर ब्‍लास्‍टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) एक गोवा के एक कसीनो पर उनके नाम व तस्‍वीर का गलत तरीके से इस्‍तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है. सचिन का कहना है कि उनकी इजाजत के बिना ही उनकी बदली हुई तस्‍वीर का इस्‍तेमाल कर यह क्‍लब कर रहा है. भारत के इस दिग्‍गज बल्‍लेबाज ने यह स्‍पष्‍ट कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में कानून कार्रवाइ करने जा रहे हैं. सचिन ने ट्विटर के माध्‍यम से फैन्‍स को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि मैंने कभी जूआ, तंबाकू उत्‍पाद और शराब के इस्‍तेमाल को टीवी पर एड के माध्‍यम से प्रचारित नहीं किया है.Also Read - आखिरी टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को दिया था ये 'अमूल्य तोहफा', आंसू नहीं रोक पाए थे पूर्व दिग्गज

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रचार के लिये उनकी बदली हुई तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया. गोवा के कसीनो 'बिग डैडी' ने उनकी इजाजत के बिना ऐसा किया. तेंदुलकर ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा, '' मेरी कानूनी टीम जरूरी कार्रवाई कर रही होगी, लेकिन मुझे लगा कि यह जानकारी सभी के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है."

Requesting everyone to remain vigilant about misleading images on social media. pic.twitter.com/VCJfdyJome

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 24, 2022