Sanjay Manjrekar Believes Team India Over Estimating Ravindra Jadeja at Number-5: केनिंग्‍टन ओवल में जारी चौथे टेस्‍ट के दौरान कप्‍तान विराट कोहली ने रवींद्र जडेजा को अजिंक्‍य रहाणे से पहले नंबर-5 पर भेजने का निर्णय लिया. हालांकि जड्डू खास कमाल नहीं दिखा पाए लेकिन इसके चलते पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर को जडेजा के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया.Also Read - Feels like making a comeback after a long time but it's worth waiting: Chris Woakes

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और संजय मांजरेकर के रिश्‍ते शुरू से ही बेहद खराब रहे हैं. जडेजा खुलकर उनके खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं. ऐसे में नंबर-पांच पर जडेजा को बल्‍लेबाजी करते देख मांजरेकर ने कहा कि ऊपरी क्रम में बल्‍लेबाजी के लिए भेजना उनकी काबिलियत को जरूरत से ज्‍यादा आंकने जैसा है. Also Read - India vs England 4th Test: विराट ने पकड़ ली है गलती, नासिर हुसैन बोले- वो तेजी से सुधार कर रहे हैं

सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के लिए कमेंट्री करते हुए संजय मांजरेकर ने कहा, “मुझे लगता है कि टेस्‍ट क्रिकेट में टी20 की तरह सोचने का तरीका अपनाया जा रहा है. नंबर-5 पर जडेजा (Ravindra Jadeja) को मौका देना उनकी काबिलियत को जरूरत से ज्‍यादा बढ़ा चढ़ाकर देखने जैसा है. इन कंडीशन में जडेजा को ऊपर भेजना काफी मुसीबत भरा साबित हो सकता है. मुझे लगता है कि विदेशी सरजमीं पर रवींद्र जडेजा को उनकी काबिलियत से ज्‍यादा आंका जा रहा है.” Also Read - ओवल टेस्ट के दौरान घुटने से खून निकलने के बावजूद जेम्स एंडरसन ने जारी रखी गेंदबाजी; फैंस ने की जज्बे की तारीफ

बता दें कि रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को अबतक पहले चार मैचों के दौरान रविचंद्रन अश्विन पर तरजीह दी जा रही है. अश्विन इस वक्‍त शानदार फॉर्म में हैं. ऐसे में उनकी बार-बार अनदेखी करने की भी मांजरेकर ने मुखाल्‍फत की थी. जडेजा को उनकी अच्‍छी बल्‍लेबाजी के कारण टीम में लगातार मौके मिल रहे हैं.