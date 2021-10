Scotland vs Papua New Guinea, T20 World Cup 2021: स्कॉटलैंड और पॉपुआ न्यू गिनी के बीच टी20 विश्व कप-2021 का 5वां मैच खेला गया, जिसमें स्कॉटलैंड ने 17 रन से जीत दर्ज की. स्कॉटलैंड की जीत के हीरो रिची बैरिंगटन (Richie Berrington) रहे, जिन्होंने 49 गेंदों में 3 छ्क्कों और 6 चौकों की मदद से 70 रन की पारी खेली. यह इस सीजन स्कॉटलैंड की लगातार दूसरी जीत रही, जिसके साथ उसने सुपर-12 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है.Also Read - OMAN vs BAN, T20 World Cup 2021: आखिरकार बांग्लादेश ने खोला जीत का खाता, कप्तान Mahmudullah ने बताई सुधार की जरूरत

अपने पहले मैच में बांग्लादेश को छह रन से हराने वाले स्कॉटलैंड ने अपने दोनों मैच जीतकर सुपर 12 चरण में जगह बनाने का दावा मजबूत कर दिया है. टीम को पहले दौर का अपना आखिरी मुकाबला 21 अक्टूबर को मेजबान ओमान के खिलाफ खेलना है.

स्कॉटलैंड ने बेरिंगटन (70) और मैथ्यू क्रॉस (45) के बीच तीसरे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की मदद से नौ विकेट पर 165 रन रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. बेरिंगटन ने 49 गेंद की अपनी पारी में 9 बाउंड्री जड़ी, जबकि क्रॉस ने 36 गेंद का सामना करते हुए दो चौके और इतने ही छक्के जड़े.

लक्ष्य का पीछा करने उतरे पीएनजी की शुरुआत काफी खराब रही और टीम ने पावर प्ले में ही 35 रन तक पांच विकेट गंवा दिए। इसके बाद नोर्मन वानुआ (47 रन, 37 गेंद, दो छक्के, दो चौके) और किपलिन डोरिगा (18) के बीच सातवें विकेट की 53 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी के बावजूद 19.3 ओवर में 148 रन पर सिमट गई. कप्तान असद वला (18) और सेसे बाउ (24) अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे.

बता दें कि स्कॉटलैंड क्वालीफाइंग राउंड के ग्रुप-बी में है. इस टीम ने दो मुकाबले जीते हैं, जिसके साथ टीम के पास 4 प्वाइंट्स हैं. वहीं ओमान और बांग्लादेश इतने ही मुकाबलों में 2-2 प्वाइंट्स जुटा चुकी है. स्कॉटलैंड अपने ग्रुप में टॉप पर है.