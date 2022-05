पाकिस्तान के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान (Mohammad Rizwan) इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं. यहां वह ससेक्स की टीम का हिस्सा हैं इस दौरान रिजवान को बॉलिंग का मौका मिला तो उन्होंने अपनी मीडियम पेस बॉलिंग का जलवा दिखाया. इससे उनकी राष्टीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी चिंतित नजर आए और उन्होंने सीधे-सीधे रिजवान से पूछ लिया क्या हम अब रिटायरमेंट ले लें.Also Read - Cheteshwar Pujara ने 3 मैचों में जड़ा दूसरा दोहरा शतक, रिजवान के साथ बनाई 154 रन की साझेदारी

बता दें मोहम्मद रिजवान और भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा (Chteshwar Pujara) काउंटी क्रिकेट में एक ही टीम ससेक्स के लिए खेल रहे हैं. दोनो खिलाड़ी डरहम के खिलाफ मैच खेल रहे थे, दोनों ने ससेक्स की पहली पारी में बल्ले से भी शानदार योगदान दिया. रिजवान ने जहां 79 रन की पारी खेली, वहीं पुजारा ने 203 रन बनाए. इसकी बदौलत पहली पारी में ससेक्स ने 315 रन की बढ़त हासिल की.

He does it all. 🌟@iMRizwanPak's first over in the @CountyChamp. 🎳 #GOSBTS pic.twitter.com/G3ZAdatUM7

— Sussex Cricket (@SussexCCC) May 1, 2022