अफगानिस्तान (Afghanistan) से अमेरिकी बलों की पूर्ण वापसी के बाद तालिबान (Taliban) ने देश को पूरी तरह स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी है. अमेरिका ने भी मंगलवार की समय-सीमा से पहले अपने सैनिकों की वापसी की पुष्टि की है, जिसके साथ ही, इस युद्धग्रस्त देश में करीब 20 साल की अमेरिकी सैन्य मौजूदगी समाप्त हो गई है. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने मंगलवार तड़के कहा ‘‘सभी अमेरिकी सैनिक काबुल हवाईअड्डे से रवाना हो गए हैं और अब हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र है.’’Also Read - Afghanistan Crisis: 20 साल के बाद अमेरिका ने छोड़ा अफगानिस्तान, 30 अगस्त को आखिरी विमान ने भरी उड़ान

अमेरिका सेंट्रल कमान के जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने भी वाशिंगटन में अभियान सम्पन्न होने की घोषणा की और बताया कि काबुल हवाईअड्डे से देर रात तीन बजकर 29 मिनट (ईस्टर्न टाइम जोन) पर आखिरी विमानों ने उड़ान भरी. Also Read - अफगानिस्तान पर हमारी सलाह को नजरअंदाज किया गया, तो बड़ी अव्यवस्था होगी: पाकिस्तान

तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तालिबान की जमकर तारीफ की है. अफरीदी के मुताबिक तालिबान इस बार पॉजिटिव माइंड के साथ आया है. Also Read - तालिबान ने कहा- छात्रायें अलग कक्षाओं में पढ़ेंगी, हम सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएंगे

❝Taliban have come with a very positive mind. They’re allowing ladies to work. And I believe Taliban like cricket a lot❞ Shahid Afridi. He should be Taliban’s next PM. pic.twitter.com/OTV8zDw1yu

— Naila Inayat (@nailainayat) August 30, 2021