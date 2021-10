महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में दुनिया के दूसरे नंबर के गेंदबाज हैं. 145 टेस्ट मैचों में उन्होंने कुल 708 विकेट अपने नाम किए हैं. वह सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में सिर्फ श्रीलंका के (Muttiah Muralitharan) मुथैया मुरलीधरन (800) से पीछे हैं.Also Read - IPL 2021: शेन वार्न ने Ashwin पर निकाली भड़ास, Morgan का साथ देते हुए बोले- हर बार तुम ही गलत क्‍यों होते हो ?

लेकिन इस दिग्गज गेंदबाज को आज भी मलाल है कि उनके कई विकेट सिर्फ अंपायर की चूक से मिस हो गए. दरअसल वॉर्न के एक फैन ने उसकी बॉलिंग का एक वीडियो टि्वटर पर शेयर कर दिया. वॉर्न की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी तो वह भी अपने दर्द का इजहार करने से खुद को नहीं रोक पाए.

शेन वॉर्न के एक फैन रॉब मूडी ने वॉर्न का जो वीडियो अपने टि्वटर हैंडल पर पोस्ट किया है. उसके वह पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेलते दिख रहे हैं. इस वीडियो में वॉर्न पाकिस्तानी बल्लेबाज को LBW आउट कर खूब तगड़ी अपील करते हैं.

How many more with DRS 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/LEXQbHo8ov

— Shane Warne (@ShaneWarne) October 7, 2021