दुनिया के सर्वकालिक महान लेग स्पिनर और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न (Shane Warne) का शुक्रवार को निधन हो गया. उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है. वॉर्न थाईलैंड के कोह समूई (Koh Samui) में थे. ऑस्ट्रेलिया में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया के खेले शेन वॉर्न ने स्पिन की कला को उन पिचों पर निखारा, जो हमेशा से तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही हैं. स्पिन के उनके हुनर ने उन्हें ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ियों की क्लब में जगह दिलाई.Also Read - Shane Warne Death: स्पिन के महानायक Shane Warne के रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों पर एक नजर...

अपने 145 टेस्ट के करियर में वह 100 से ज्यादा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसे देशों के खिलाफ खेले इसके बावजूद उन्होंने कुल 708 शिकार अपने नाम किए और वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. उनके निधन की खबर सुनकर खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई. देखें- उनके निधन की खबर सुनकर क्या बोले दिग्गज…. Also Read - Shane Warne Death: महान लेग स्पिनर Shane Warne का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

हैरान, स्तब्ध और दुखी: सचिन तेंदुलकर Also Read - 'एक समय ऐसा था जब मै बिलकुल भी क्रिकेट नहीं खेलना चाहता था', मिशेल स्टार्क ने मुश्किल दौर को याद किया

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘हैरान, स्तब्ध और दुखी हूं. आपको याद करेंगे. आपके साथ मैदान या मैदान के बाहर कभी भी कोई फीका क्षण नहीं रहा. मैदान के भीतर हमारे संघर्ष और मैदान के बाहर एक-दूसरे की खिंचाई को हमेशा संजो कर रखेंगे. भारत के लिए आपके दिल में हमेशा ही खास जगह थी और भारतीयों के दिल में आपके लिए खास जगह है. बहुत कम उम्र में ही चले गए.

Shocked, stunned & miserable… Will miss you Warnie. There was never a dull moment with you around, on or off the field. Will always treasure our on field duels & off field banter. You always had a special place for India & Indians had a special place for you. Gone too young! pic.twitter.com/219zIomwjB — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 4, 2022

मेरा दोस्त चला गया, मैं नहीं जानता इस क्षण को कैसे संभालूं: ब्रायन लारा

💔 And speechless at the moment. I literally don’t know how to sum up this situation. My friend is gone!!

We have lost one of the Greatest Sportsmen of all time!!

My condolences goes out to his family.

RIP Warnie!! You will be missed. pic.twitter.com/sQOrL9dIyM — Brian Lara (@BrianLara) March 4, 2022

जीवन बड़ा ही ढुलमुल और अप्रत्याशित है: विराट कोहली

अपने करियर का 100वां टेस्ट खेल रहे भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, ‘जीवन बड़ा ही ढुलमुल और अप्रत्याशित है. मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि हमारे खेल का यह महान जा चुका है, जिससे मुझे मैदान के बाहर भी जाने का मौका मिला. सर्वकालिक महान रेस्ट इन पीस. क्रिकेट बॉल को घुमाने में महानतम.’

Life is so fickle and unpredictable. I cannot process the passing of this great of our sport and also a person I got to know off the field. RIP #goat. Greatest to turn the cricket ball. pic.twitter.com/YtOkiBM53q — Virat Kohli (@imVkohli) March 4, 2022

अविश्वसनीय! मैं हैरान हूं- यह सच नहीं हो सकता: सर विवियन रिचर्ड्स

Unbelievable. I am shocked to the core. This can't be true… Rest In Peace, @ShaneWarne. There are no words to describe what I feel right now. A huge loss for cricket. pic.twitter.com/uZdEdNz0x9 — Sir Vivian Richards (@ivivianrichards) March 4, 2022

हमारे खेल के महानतम मनोरंजन करने वाला और मैच विजेता नहीं रहा: ICC

RIP Shane Warne 1969-2022

One of the greatest entertainers and match-winners our game has ever seen. ➡️ https://t.co/vDSRuwpIog pic.twitter.com/9kdWaolSKY — ICC (@ICC) March 4, 2022

मेरे पास सचमुच शब्द नहीं है यह बहुत दुखदाई है: रोहित शर्मा

I’m truly lost for words here, this is extremely sad. An absolute legend and champion of our game has left us. RIP Shane Warne….still can’t believe it — Rohit Sharma (@ImRo45) March 4, 2022

ऑस्ट्रेलिया के महान शेन वॉर्न के निधन से विश्व क्रिकेट समुदाय आज गरीब हो गया: BCCI

The global cricketing community is poorer today with the passing away of Australian great Shane Warne. The BCCI mourns the loss of the champion cricketer who enriched the game with his craft. pic.twitter.com/ZXiRUTr5eJ — BCCI (@BCCI) March 4, 2022

शताब्दियों में एक बार जन्म लेने वाले क्रिकेटर थे शेन वॉर्न: पैट कमिंस

Test captain Pat Cummins reacts to the shock news of Shane Warne's passing. "Rest in peace, King." pic.twitter.com/yUOGHuKNei — cricket.com.au (@cricketcomau) March 4, 2022

अविश्वसनीय! शेन वॉर्न 52 की उम्र में गुजर गए: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया

Unbelievable. Shane Warne has died, aged 52 😢https://t.co/m8eVs9IYIa — cricket.com.au (@cricketcomau) March 4, 2022

हैरान कर देने वाली खबर है यह: हार्दिक पांड्या

Lost for words. RIP Shane Warne. One of the greats of the game. Absolutely shocking news. Condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/zEWP0tKSII — hardik pandya (@hardikpandya7) March 4, 2022

भरोसा नहीं हो रहा कि आप चले गए हो: कुलदीप यादव