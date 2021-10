Shardul Thakur May Replace Hardik Pandya in T20 World Cup: भारतीय टीम की अगली मंजिल टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) है. भारतीय खिलाड़ी भले इस समय आईपीएल में व्यस्त हैं लेकिन उनका फोकस टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) पर टिका है. लेकिन स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की फिटनेस टीम इंडिया के इस मिशन पर चिंताएं बढ़ा ही है. पांड्या इस टीम में एकमात्र तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं लेकिन वह आईपीएल के दूसरे हाफ में बॉलिंग से लगातार दूर दिख रहे हैं. इसके अलावा वह मुंबई के कुछ शुरुआती मैचों में भी नहीं खेले थे. इससे टीम मैनेजमेंट चिंतित जरूर होगा. हालांकि अगर सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट यहां शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को मौका दें तो टीम की चिंताएं दूर हो सकती हैं.Also Read - IPL 2021 MI vs RR: ईशान किशन ने मुंबई इंडियंस में फिर पक्‍की कर ली है जगह, नॉथन कूल्‍टर नाइल ने बताई वजह

गजब के फॉर्म में हैं Shardul Thakur

शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) इस साल की शुरुआत से ही कमाल करते दिख रहे हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तब ब्रिसबेन टेस्ट में अचानक मौका मिला था, जब भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही थी. शार्दुल ने यहां बैट और बॉल दोनों से उपयोगी योगदान देकर मैच में शानदार योगदान दिया और भारत को जीत दिलाई. इसके बाद वह इंग्लैंड दौरे पर भी टेस्ट टीम का हिस्सा रहे और भारतीय टीम में उन्होंने उपयोगी ऑलराउंडर का रोल निभाया.

लगातार चमक रहा है यह ऑलराउंडर

शार्दुल (Shardul Thakur) भारतीय टीम के लिए वनडे और टी20 मैच भी खेले हैं और यहां भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने 15 वनडे और 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम क्रमश: 22 और 31 विकेट दर्ज हैं. वनडे क्रिकेट में वह करीब 145 के स्ट्राइक रेट से 107 और टी20 इंटरनेशनल में 79 रन बना चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल में उनका स्ट्राइक रेट करीब 200 का है. आईपीएल में उन्हें बैटिंग का मौका तो नहीं मिला लेकिन गेंदबाजी में वह अब तक 13 मैचों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

10 अक्टूबर तक टीम इंडिया को लेना है फैसला

वैसे तो भारतीय टीम मैनेजमेंट और मेडिकल टीम हार्दिक पांड्या और बाकी खिलाड़ियों की फिटनेस पर पूरी नजर रखे हुए है. अगर हार्दिक (Hardik Pandya) वर्ल्ड कप के लिए भी बॉलिंग फिट नहीं हैं तो ICC के नियम के सभी टीमें 10 अक्टूबर तक वर्ल्ड कप की टीम में बदलाव कर सकती हैं. तो टीम इंडिया शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को मुख्य दल में लाकर स्टैंडबाय के रूप में किसी नए खिलाड़ी को जोड़ सकती है.

हार्दिक की फिटनेस पर उठ रहे हैं सवाल

दरअसल हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) आईपीएल (IPL 2021) के पहले हाफ में भी बॉलिंग से दूर रहे थे. इसके बाद हालांकि श्रीलंका दौरे पर उन्होंने सीमित ओवरों की सीरीज में थोड़ी बहुत बॉलिंग की थी, तब वह कुछ कुछ लय में आते भी दिख रहे थे लेकिन आईपीएल के दूसरे हाफ में आते ही एक बार फिर वह बॉलिंग से दूर हो गए. इसके अलावा पांड्या दूसरे लेग में मुंबई के लिए कुछ शुरुआती मैचों में नहीं खेले थे.