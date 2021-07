भारत और श्रीलंका के बीच जारी टी20 सीरीज में भारत को एक और झटका लगा है. खबरों की मानें तो भारतीय टीम के कार्यवाहक कप्‍तान शिखर धवन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. बताया जा रहा है कि अगले दो टी20 मैचों में अब वो टीम का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे.Also Read - ICC Rankings: खराब फॉर्म से जूझ रहे Hardik Pandya को हुआ नुकसान, Wanindu Hasaranga की बड़ी छलांग

क्रुणाल पांड्या शिखर धवन (Shikhar Dhawan) के बाद कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले दूसरे खिलाड़ी होंगे. न्‍यू एजेंसी पीटीआई ने दावा किया है कि क्रुणाल के करीबी संपर्क में आने वाले आठ क्रिकेटर्स की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है. हालांकि इसे लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है. Also Read - Krunal Pandya के संपर्क में आए सभी 8 खिलाड़ी पाए गए Covid-19 Negative, बुधवार को दूसरा टी20 होना तय

Seems Covid is not scared of Gabbar too…Sources say he is Covid positive…Get well soon Skipper @SDhawan25 @BCCI

— Samip Rajguru (@samiprajguru) July 28, 2021