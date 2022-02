स्वर कोकिला लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) के निधन से पूरी दुनिया में मायूसी छा गई है. सरहद पार पाकिस्तान में भी उनके करोड़ो चाहने वाले हैं, जो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस मौके पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने भी संगीत की इस सम्राज्ञी को अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी. शोएब ने 6 साल पहले 2016 में उनसे टेलीफोन पर हुई एक बातचीत का किस्सा साझा किया और इसके साथ ही अफसोस जताया कि मां लता ने उन्हें मिलने के लिए घर बुलाया था लेकिन उन्हें अफसोस है कि वह कभी जा नहीं पाए.Also Read - Anupam Kher ने शेयर किया Lata Mangeshkar का अंतिम संदेश, सामने आया ये ऑडियो रिकॉर्डिंग

रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर लता मंगेशकर के निधन पर अफसोस जाहिर करते हुए अपनी बातचीत का किस्सा साझा किया है. अख्तर ने कहा कि मैं साल 2016 में भारत में कुछ काम के सिलसिले में आया था. मैं भी लता जी का बहुत बड़ा फैन हूं और एक दिन उनसे मुंबई में होने के चलते बात करने लगा. उन्होंने बहुत ही प्यार के साथ मुझसे बात की.

अख्तर ने कहा,'मैंने उनका हाल चाल पूछा था उन्हें 'लता जी' कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मुझे मां कहकर बुलाओ. तो मैंने फिर उनसे पूरी गुफ्तगू मां कहकर ही की. इस दौरान मैंने उनसे मिलने की ख्वाइश की और बताया कि मैं फिलहाल मुंबई में हूं और आपसे मिलकर जी भर कर बातें करना चाहता हूं.'

On my last visit to India in 2016, i had the pleasure of speaking to her on the phone. She paid heartfelt tributes to Mehdi Hasan sb & Madam Noor Jehan.

There won't be another. #LataMangeshkar .

I've told the conversation details in the video below: https://t.co/70L6UzpJtV pic.twitter.com/k8ZC3oZwZM

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) February 6, 2022