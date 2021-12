Quaid-e-Azam Trophy, Balochistan vs Northern Pakistan: पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शोएब मलिक (Shoaib Malik) के भतीजे मोहम्मद हुराइरा (Mohammad Huraira) ने इतिहास रच दिया है. हुराइरा ने कायदे आजम ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी जड़ी, जिसके साथ वह फर्स्ट क्लास में तिहरा शतक जड़ने वाले दूसरे युवा पाकिस्तानी बन गए. पहली बार प्रथम श्रेणी सत्र खेल रहे मोहम्मद हुराइरा ने 19 साल 239 दिन की उम्र में यह कारनामा किया.Also Read - PAK vs WI, 3rd T20I: सीनियर की राह पर जूनियर! पाकिस्तानी फील्डर्स के बीच 'भयंकर गफलत', फैंस को याद आया साल 2008

पाकिस्तान की ओर से प्रथम श्रेणी में तिहरा शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट में जावेद मियांदाद (Javed Miandad) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 17 साल 210 दिन की उम्र में इतिहास रचा था.

MONUMENTAL EFFORT! 19-year-old Mohammad Huraira becomes the second youngest Pakistan batter to score a first-class triple century! 👏👏#HarHaalMainCricket pic.twitter.com/QtYRKDRCKT

