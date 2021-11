Shreyas Iyer Debut: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज के पहले मुकाबले से श्रेयस अय्यर को खेल के सबसे लंबे प्रारूप में डेब्‍यू का मौका मिला. स्‍वयं सुनील गावस्‍कर ने अय्यर को डेब्‍यू कैप थमाई. वो भारत के लिए टेस्‍ट डेब्‍यू करने वाले 303वें खिलाड़ी बन गए हैं. ऐसे में दिल्‍ली कैटिल्‍स में कोच रिकी पोंटिंग स्‍वयं अय्यर के डेब्‍यू पर कमेंट करने से खुदको रोक नहीं पाए. पोटिंग को गर्व है कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को आज भारत के लिए टेस्‍ट डेब्‍यू करने का मौका मिला रहा है.Also Read - अगर बुमराह और शमी स्क्वाड में होते तो भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलती: साइमन डूल

रिकी पोंटिंग ने अपने ट्विटर हैंडल पर श्रेयस अय्यर के डेब्‍यू को लेकर आज सुबह हुई सेरेमनी का वीडियो शेयर किया. साथ में उन्‍होंने लिखा, "मैंने बीते कुछ सालों में तुम्‍हारे द्वारा किए गए काम को देखा है. तुम टेस्‍ट टीम में डेब्‍यू करने का हकदार हो. साथी, ये तुम्‍हारे लिए महज शुरुआत भर है. मुझे तुम पर गर्व है श्रेयस अय्यर. "

26 साल के श्रेयस अय्यर को साल 2019 के आईपीएल के दौरान रिकी पोंटिंग ने ही दिल्‍ली कैपिटल्‍स का कप्‍तान नियुक्‍त किया था. टूर्नामेंट के बीच में गोतम गंभीर को कप्‍तानी से हटाकर युवा अय्यर को ये जिम्‍मेदारी सौंपी गई थी. अय्यर के नेतृत्‍व में दिल्‍ली ने शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि आईपीएल 2021 से ठीक पहले अय्यर इंग्‍लैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे. जसके बाद रिषभ पंत को ये जिम्‍मेदारी सौंप दी गई.

Having seen all the work you’ve put in over the last few years, very well deserved and only the beginning for you mate. Proud of you @ShreyasIyer15. https://t.co/Tnb3xZNXhX

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) November 25, 2021