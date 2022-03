उभरते हुए बल्लेबाजों को अगर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का साथ मिल जाए तो कम उम्र में ही उनकी बैटिंग में सर्वोच्च दर्जे का सुधार देखने को मिलेगा. 5 साल के एसके शाहिद के लिए तो यह लम्हा और भी खास है. क्योंकि मास्टर ब्लास्टर ने खुद उन्हें अपने साथ बैटिंग प्रैक्टिस के लिए निमंत्रण देकर बुलाया था.Also Read - Virat Kohli तोड़ेंगे Sachin Tendulkar के 200 टेस्ट का रिकॉर्ड, उनकी फिटनेस गजब: Anshuman Gaekwad

दरअसल सचिन ने शाहिद को सोशल मीडिया पर बैटिंग करते हुए देखा था. उनके रचानात्मक शॉट को देखकर सचिन भी इस नन्हें बल्लेबाज के मुरीद हो गए. इसके बाद तेंदुलकर ने उनके परिवार से संपर्क साधकर अपने साथ प्रैक्टिस का न्योता दिया. Also Read - अब नहीं कहा जाएगा 'मांकडिंग' आउट, रन आउट होगा बल्लेबाज, Sachin Tendulkar खुश, Stuart Broad निराश

दरअसल शाहित के माता पिता ने अपने बेटे की बैटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें न केवल लाखों लोगों की प्रशंसा मिली. शाहिद के पिता एक ‘हेयर सैलून’ में काम करते हैं. उन्होंने पिछले महीने अपने बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और दिवंगत शेन वार्न (Shane Warne) का ध्यान भी आकर्षित किया. Also Read - रविचंद्रन अश्विन सर्वकालिक महान गेंदबाज हैं जो समय के साथ बेहतर ही होते जा रहे हैं: रोहित शर्मा

Dream come true . Thanks🙏 @sachintendulkar sir. First time flight first time mumbai never imagine play in front of you At my 5 years of age . Lovely gesture from everyone there.not enough to say thank🙏 you. pic.twitter.com/r5t9Y196b7

— sk shahid (@shahidsk192016) March 10, 2022