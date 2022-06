श्रीलंका के खिलाफ आज से शुरू हुई दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज में (Sri Lanka vs Australia, 1st Test) ऑस्‍ट्रेलिया की टीम के विस्‍फोटक बल्‍लेबाज डेविड वार्नर का जादू चला. वार्नर ने शानदार कैच पकड़कर श्रीलंका के कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने को चलता किया. पूरी कंगारू टीम एलबीडब्‍ल्‍यू के लिए अपील कर रही थी लेकिन स्लिप में खड़े वार्नर कुछ और ही मन बनाए बैठे थे. वार्नर ने टीम की अपील में उनका साथ नहीं दिया बल्कि काफी दूर हवा में मौजूद कैच को लपकने के लिए गए.Also Read - SL vs AUS पहला टेस्ट LIVE @ गॉल- श्रीलंका ने टॉस जीत किया बैटिंग का फैसला, ऑस्ट्रेलिया ने जोश हेजलवुड को नहीं दिया मौका

नॉथन लियोन की गेंद पर डेविड वार्नर सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर कैच पकड़ने में सफल रहे. कुछ देर बाद अंपायर भी कंफ्यूज हो गए कि आखिरी आउट की अपील किस चीज के लिए हो रही है. कैच के लिए या एलबीडब्‍ल्‍यू के लिए. दरअसल, टीम एलबीडब्‍ल्‍यू के लिए अपील कर रही थी लेकिन गेंद दिमुथ करुणारत्‍ने के बल्‍ले पर लगने के बाद पैड पर लगकर उछली थी. ऐसे में यह कैच आउट था.

What an outstanding catch by David Warner. pic.twitter.com/XPHd5qEaWU

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 29, 2022