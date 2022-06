Sri Lanka vs Australia, 1st Test: श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया (SL vs AUS) के बीच गॉल में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन टी-ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट गंवाकर 233 रन बना लिए हैं. फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन की लीड हासिल कर ली है. ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) महज 6 के स्कोर पर रन आउट हो गए. स्मिथ जिस तरह आउट हुए, उससे वह काफी नाखुश दिखे. उन्होंने मैदान पर ही साथी खिलाड़ी को जमकर सुना दिया.Also Read - SL vs AUS पहला टेस्ट @ गॉल- श्रीलंका में पहले ही दिन से दिखा फिरकी का जादू, 212 पर सिमटे मेजबान

वापस दौड़ पड़े उस्मान ख्वाजा, स्मिथ हुए रन आउट

दरअसल पारी के 19.1 ओवर में स्मिथ ने रन चुराने की कोशिश की, लेकिन उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) ने आगे बढ़ने के बाद वापस लौटने का फैसला लिया. ख्वाजा को ऐसा करते देख स्मिथ भी वापस दौड़ने लगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. रन आउट होने के बाद स्मिथ ने उस्मान ख्वाजा से पूछा कि वो वापस क्यों लौटे. इस दौरान वह काफी गुस्से में नजर आ रहे थे. Also Read - LBW की अपील में व्‍यस्‍त थे कंगारू, वार्नर ने हवाई छलांग लगाकर कर दिया हैरान, VIDEO

श्रीलंका ने पहली पारी में बनाए 212 रन

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम 212 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की ओर से निरोशन डिकवेला ने सर्वाधिक 58 रन की पारी खेली, जबकि एंजेलो मैथ्यूज ने 39 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से नाथन लियोन ने 5, जबकि मिचेल स्वैपसन ने 3 विकेट झटके. Also Read - SL vs AUS- श्रीलंका को उसके घर में टेस्ट सीरीज हराएगा ऑस्ट्रेलिया, नाथन लियोन बनेंगे जीत के हीरो: शेन वॉटसन

उस्मान ख्वाजा ने खेली 71 रन की पारी

इसके जवाब में उस्मान ख्वाजा और डेविड वॉर्नर ने बतौर सलामी जोड़ी ऑस्ट्रेलिया के खाते में 47 रन जुटाए. उस्मान ख्वाजा ने 71 रन की पारी खेली, जबकि वॉर्नर 25 रन बनाकर आउट हुए. दूसरे सेशल तक कैमरून ग्रीन 48, जबकि एलेक्स कैरी 44 रन बनाकर खेल रहे हैं. विपक्षी टीम की ओर से रमेश मेंडिस ने 2, जबकि धनजंय डी सिल्वा और जैफरी ने 1-1 शिकार किया है.