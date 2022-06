श्रीलंका की टीम के कप्‍तान दासुन शनाका (Dasun Shanaka) ने शनिवार रात ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ (Sri Lanka vs Australia) खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी टी20 मुकाबले में कमाल कर दिया. उन्‍होंने डेथ ओवर्स में पांच चौकों और चार छक्‍कों की मदद से 25 गेंदों पर 54 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. जिसकी मदद से श्रीलंका की टीम ने हारी हुई बाजी को पलट दिया. श्रीलंका को एक वक्‍त पर अंतिम 30 गेंदों पर जीत के लिए 76 रन की दरकार थी. उनके पांच प्रमुख बल्‍लेबाज आउट हो चुके थे. आखिरी 18 गेंदों पर भी लंका को पहाड़ जैसा 59 रनों का लक्ष्‍य बनाना था. दासुन शनाका ने यहां से चौकों-छक्‍कों की बारिश करते हुए श्रीलंका को जीत दिलाई.Also Read - बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी भी हैं सिद्धू मूसेवाला के फैन, सिंगर को समर्पित किया रणजी शतक

श्रीलंका का 3-0 से सीरीज गंवाना तय माना जा रहा था लेकिन अंतिम पांच ओवरों में कप्‍तान दासुन शनाका ने मैच का रुख पलट दिया और ऑस्‍ट्रेलिया के जबड़े से जीत छीनते हुए मैच में चार विकेट से जीत दर्ज की. श्रीलंका ने सीरीज को 1-2 से हार के साथ खत्‍म किया है. Also Read - टी20 मैच से पहले बुरी खबर, सीरीज से बाहर हुए ये 2 खिलाड़ी

पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए. लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी लंका की टीम ने एक गेंद बाकी रहते मुकाबला अपने नाम कर लिया. दासुन शनाका प्‍लेयर ऑफ द मैच व एरोन फिंच को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड दिया गया. Also Read - बाबर आजम ने लगाई बैक-टू-बैक नौवीं फिफ्टी, बने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में ऐसा करने वाले पहले बल्‍लेबाज

Chasing down 59 in the final three overs is the most scored by any team to win a game in the last three overs. 🤩#SLvAUS #CheerForLions pic.twitter.com/CKTVfnrcLz

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 11, 2022