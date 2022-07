आर्थिक तंगी से जूझ रहे श्रीलंका का दौरा करने के दौरान ऑस्‍ट्रेलिया की टीम (Sri Lanka vs Australia) को दूसरा और आखिरी टेस्‍ट मैच पारी और 39 रनों से गंवाना पड़ा. इसके साथ सीरीज का अंत 1-1 से बराबरी पर हुआ. कंगारू टीम के कप्‍तान पैट कमिंस (Pat Cummins) इस हार को आगामी भारत दौरे के लिए (Australia Tour of India) सीख की तरह देख रहे हैं. उनका कहना है कि पाकिस्‍तान और श्रीलंका में खेलकर मिली सीख से उन्‍हें भारतीय सरजमीं पर (IND vs AUS) फायदा मिलेगा. नए साल की शुरुआत में ऑस्‍ट्रेलिया की टीम भारत का दौरान करेगी. बैक टू बैक दो बार अपने घर में भारत से टेस्‍ट सीरीज गंवा चुके कंगारू भारत को उन्‍हीं की सरजमीं पर मात देने के लिए बेकरार हैं.Also Read - जाते-जाते वार्नर ने श्रीलंका में आर्थिक तंगी पर तोड़ी चुप्‍पी, मेजबानी के लिए कहा-शुक्रिया

पैट कमिंस ने 'सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड' से बातचीत के दौरान कहा, ''मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजी क्रम में शामिल आधे खिलाड़ियों और आधे गेंदबाजों ने उपमहाद्वीप में काफी क्रिकेट नहीं खेला है इसलिए इन दो बेहद अलग पिचों पर खेलने के अनुभवी से, मुझे लगता है कि हमने इससे काफी सीख ली है और इससे अगले साल भारत में मदद मिलेगी.''

कमिंस ने आगे कहा, ''हम यह जानते हुए मैदान पर उतरे थे कि यहां सीरीज और मैच जीतना मुश्किल होगा. इसलिए सीरीज ड्रॉ करना अच्छा रहा. इसी टीम ने पिछले हफ्ते जीत दर्ज की थी. हमने पाकिस्तान में कड़ी चुनौती पेश की और सीरीज जीती. यह शायद वास्तविकता का सामना करना रहा कि स्वदेश के बाहर अलग परिस्थितियों में खेलना मुश्किल होता है.''

पैट कमिंस ने कहा, ‘‘ऑस्‍ट्रेलिया में पूरी संभावना होती है कि आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ खेलोगे इसलिए आप कुछ और खिलाड़ियों को तैयार करने की कोशिश करते हैं जिन्हें भारत में मौका मिलेगा. पिछले दो दौरों से हमने काफी कुछ सीखा है और हमारे खेलने के तरीके में सुधार हुआ है.’’

(एजेंसी इनपुट के साथ)