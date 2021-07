Sri Lanka vs India, 3rd ODI Predicted XI & My Dream11 Team: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो (R.Premadasa Stadium, Colombo) में तीसरा वनडे मैच 23 जुलाई को खेला जाना है. मेजबान श्रीलंका पहले ही इस शृंखला को 0-2 से गंवा चुका है. अब ऐसे में उसकी कोशिश अंतिम मुकाबले को अपने नाम कर लाज बचाने की होगी. वहीं टीम इंडिया क्लीन स्वीप के मौके को गंवाना नहीं चाहेगी. भारत ने पहला मैच 7, जबकि अगला 3 विकेट से अपने नाम किया है.Also Read - IND vs SL 3rd ODI LIVE Streaming: कब और कहां देखें भारत-श्रीलंका के बीच होने वाला तीसरा वनडे मैच

इस मुकाबले की शुरुआत दोपहर 3 बजे से होगी, जबकि टॉस इससे आधा घंटा पहला होगा. फैंस मैच को Sony TEN 2 और Sony TEN 2 HD चैनल पर देख सकते हैं, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv App पर उपलब्ध रहेगी. Also Read - Sri Lanka vs India, ODI Series: पहले गंवाई सीरीज, अब श्रीलंका पर ICC ने ठोक दिया जुर्माना

SL vs IND My Dream11 Team: Also Read - वनडे टीम के दिवंगत यशपाल शर्मा के सम्मान में काली पट्टी ना पहनने से नाराज हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर

विकेटकीपर: संजू सैमसन.

बल्लेबाज: शिखर धवन (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, सूर्यकुमार यादव (उप कप्तान), अविष्का फर्नांडो.

ऑलराउंडर: धनंजय डी सिल्वा, हार्दिक पांड्या, वानिंदु हसरंग.

गेंदबाज: दुष्मंत चमीरा, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल.

SL vs Ind Predicted XI:

श्रीलंका: अविष्का फर्नांडो, मिनोड भानुका (विकेटकीपर), भानुका राजपक्षे, चरित असलंका, धनंजया डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), वनिन्दु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, प्रवीण जयविक्रमा/ अकिला धनंजय और लक्ष्मण संदकन.

भारत: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ/देवदत्त पडिक्कल, ईशान किशन/संजू सैमसन (विकेटकीपर), मनीष पांडे, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल/वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव .

SL vs IND Full ODI Squads:

भारत की वनडे टीम (India Full squad for ODI series): शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडीकल, रितुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, के. गौतम, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), दीपक चाहर, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया.नेट गेंदबाज : ईशान पोरेल, संदीप वारियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरनजीत सिंह.

श्रीलंका की वनडे टीम (Sri Lanka Full squad for ODI series): दासुन शनाका (कप्तान), धनंजय डी सिल्वा (उप-कप्तान), अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षा, पथुम निसांका, चरित असालांका, वानेंदु हसरंगा, एशेल बंडारा, मिनोद भानुका, लाहिरु उडारा, रमेश मेंडिस, चामिका करुणारत्ने, दुष्मंता चमीरा, लक्षण संदाकन, अकिला धनंजय, शिरान फर्नाण्डो, शिरान फर्नांडो, धनंजय लक्षण, इशान जयारत्ने, प्रवीम जयविक्रमा, कसुन रजीता, लाहिरु कुमारा और इसरु उडाना.