ICC Mens T20 World Cup 2021, Sri Lanka vs Ireland, 8th Match, Group A: श्रीलंका और आयरलैंड के बीच आबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi) में विश्व कप का 8वां मैच खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 70 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले के दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज वानिंदु हसरंगा (Wanindu Hasaranga) ने तूफानी पारी खेली. हसरंगा ने 47 गेंदों में 71 रन जड़ दिए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल रहा.Also Read - T20 World Cup 2021, SL vs IRE: वनिन्‍दू हसरंगा की तूफानी पारी, श्रीलंका ने सुपर-12 में किया प्रवेश

बता दें कि श्रीलंका ने वानिंदु हसारंगा (71) और पाथुम निसांका (61) के अर्धशतकों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से विश्व कप के पहले दौर के ग्रुप ए मैच में आयरलैंड को 70 रन से हराकर दूसरी जीत दर्ज की और सुपर 12 के लिए क्वालीफाई किया. Also Read - AUS पर जीत से भारतीय प्‍लेइंग-11 हुआ साफ, इन खिलाड़ियों के साथ उतरेंगे विराट

श्रीलंका ने खराब शुरुआत से उबरते हुए वानिंदु हसारंगा और निसांका के बीच चौथे विकेट के लिए 123 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 171 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. इन दोनों के अलावा कप्तान दासुन शनाका ने 11 गेंद में दो चौके और एक छक्के से नाबाद 21 रन का योगदान दिया. Also Read - India vs Pakistan: रमीज राजा ने सौरव गांगुली से की मुलाकात, बोले- कड़वे रिश्‍तों के बीच शुरू हो द्विपक्षीय सीरीज...

इसके जवाब में आयरलैंड 18.3 ओवर में 101 रन पर सिमट गई. आयरलैंड के लिए कप्तान एंडी बालबिर्नी (41) और कर्टिस कैम्फर (24) ही कुछ देर टिककर खेल पाए. उसके लिए साझेदारी के नाम पर इन दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए बनाए गए 53 रन शामिल रहे. कैम्फर के 13वें ओवर में आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरते रहे. इन दोनों के अलावा कोई अन्य बल्लेबाज दहाई के स्कोर तक नहीं पहुंच सका.

Sri Lanka delivered a commanding performance against Ireland to ensure their passage through to the Super 12 💥#SLvIRE report 👇#T20WorldCup https://t.co/m8GL4mRNnx

— ICC (@ICC) October 20, 2021