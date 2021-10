ICC Mens T20 World Cup 2021, Sri Lanka vs Namibia, 4th Match, Group A: श्रीलंका और नामीबिया (SL vs NAM) के बीच विश्व कप का चौथा मुकाबला खेला जाना है, जिसमें श्रीलंका जीत के साथ सुपर-12 की उम्मीदों को प्रबल करने उतरेगा. बदलाव के दौर से गुजर रहा पूर्व चैंपियन श्रीलंका सोमवार को यहां क्वालीफायर में नामीबिया को हराकर टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करने के इरादे से उतरेगा. खराब प्रदर्शन के कारण श्रीलंका की रैंकिंग में गिरावट आई, जिसके कारण उसे सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश की जगह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के पहले दौर में हिस्सा लेना पड़ रहा है.Also Read - T20 World Cup 2021 Live Streaming: कब और कहां देखें आयरलैंड vs vs नीदरलैंड्स और श्रीलंका vs नामिबिया मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

ICC T20 World Cup, Sri Lanka Squad: दासुन शनाका (कप्तान), कुसल जनित परेरा, दिनेश चांदीमल, धनंजय डिसिल्वा, पथुम निसंका, चरिथ असालंका, अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, चमिका करुणारत्ने, वानिन्दु हसारंगा, दुष्मंथा चमीरा, लाहिरु कुमारा, महेश थेकशाना और बिनुरा फर्नांडो.

ICC T20 World Cup, Namibia Squad: गेरहार्ड इरासमस (कप्तान), स्टीफन बार्ड, कार्ल बिरकेनस्टॉ, मिचौ डू प्रीज, जेन फ्रीलिंक, जेन ग्रीन, निकोल लोफी-ईटन, बर्नार्ड सोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, जेजे स्मिट, रूबेन ट्रम्पेलमैन, माइकल वैन लिंगेन, डेविड वाइसी, क्रेग विलियम्स, पिक्की ये फ्रांस.