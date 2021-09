SL vs SA 2nd ODI Match Report and Highlights: श्रीलंका दौरे पर गई साउथ अफ्रीकी टीम ने बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे मैच में मेजबान टीम को 67 रन (DLS) से हरा दिया. बारिश से प्रभावित इस मैच में साउथ अफ्रीका के ओपनिंग बल्लेबाज जानेमन मलान (Janeman Malan) ने शानदार शतक जमाया. तीन मैचों की यह सीरीज अब 1-1 से बराबर है और सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच मंगलवार को कोलंबो में ही खेला जाएगा. यह मैच सीरीज का निर्णायक मैच होगा. दोनों टीमें इस सीरीज के बाद 3 मैचों की टी20 सीरीज में भी आमने-सामने होंगी.Also Read - SL vs SA 2nd ODI LIVE Score: श्रीलंका vs साउथ अफ्रीका दूसरा वनडे का लाइव स्कोरकार्ड

साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की अगर बात करें तो शतक जमाने वाले मलान के अलावा रीजा हेनरिक्स ( Reeza Hendricks) ने 51 और विकेट कीपर बल्लेबाज ( Heinrich Klaasen) हेनरिच क्लासेन (43) ने महत्वपूर्व योगदान दिया. क्लासेन ने 27 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की मदद से यह तूफानी पारी खेली. इस तरह श्रीलंका के सामने जीत के लिए 47 ओवर में 284 रन का लक्ष्य था. जानेमल मलान को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

बारिश के कारण पहले इस मैच को 47-47 ओवर का किया गया था. इस मैच में केशव महाराज ( Keshav Maharaj) साउथ अफ्रीकी टीम की कप्तानी कर रहे थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलका की शुरुआत बेहद खराब रही उसने 19 रन जोड़ने तक अपने तीन बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए. पिछले मैच में शतक जड़ने वाले अविष्का फर्नांडो (8) और भानुका राजपक्षे एक ही ओवर में कगिसो रबाडा का शिकार बने. दूसरे छोर से मिनोद भानुका (7) को विआन मुल्डर ने अपना शिकार बना लिया.

श्रीलंका की ओर से चरित असलंका (Charith Asalanka) ने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरपूर कोशिश की. लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पाया. हालांकि कप्तान दसुन शनाका (30) और चमिका करुणारत्ने (36) ने कुछ उपयोगी पारियां जरूर खेलीं. लेकिन कोई भी बल्लेबाज जरूरी रन रेट को बनाए नहीं रख पाए.

इस बीच मैच में बारिश ने एक बार फिर खलल डाला और जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो DLS नियम के तहत श्रीलंका का लक्ष्य संशोधित कर दिया गया. अब उसे 41 ओवर में 265 रन की दरकार थी. श्रीलंका की पूरी टीम 36.4 ओवर में सिर्फ 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.