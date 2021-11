SL vs WI, 1st Test, Live Streaming, Sri Lanka vs West Indies: वेस्‍टइंडीज की टीम इस वक्‍त श्रीलंका के दौरे पर है, जहां उन्‍हें मेजबानों के खिलाफ दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलनी हैं. श्रीलंका की टीम की कमान दिमुथ करुणारत्‍ने के कंधों पर है जबकि क्रेग ब्रेथवेट वेस्‍टइंडीज का नेतृत्‍व करेंगे. इन दोनों ही टीमों का टी20 वर्ल्‍ड कप में सफर खास अच्‍छा नहीं रहा है. ऐसे में इस द्विपक्षीय सीरीज के माध्‍यम से श्रीलंका और वेस्‍टइंडीज की टीम आत्‍मविश्‍वास वापस पाना चाहेंगी. आइये हम आपको बताते हैं कि श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज के मैचों को आप कब और कैसे देख सकते हैं.Also Read - WI vs SL Highlights- T20 World Cup 2021: श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 23 रन से हराया, सेमीफाइनल की उम्मीदें खत्म

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच कब खेला जाएगा ? (SL vs WI When to Watch)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच 21 से 25 नवंबर के बीच खेला जाएगा.

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच कहां खेला जाएगा ? (SL vs WI Where to Watch)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच गॉल इंटरनेशनल स्‍टेडियम, गॉल में खेला जाएगा.

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच कितने बजे शुरू होगा ? (SL vs WI Match Timing)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच भरतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा.

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच में टॉस कितने बजे होगा ? (SL vs WI Toss Timing)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज के पहले टेस्‍ट मैच में टॉस सुबह साढ़े नौ बजे होगा.

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच भारत में टीवी पर कैसे देखा जा सकता है ? (SL vs WI How to Watch on TV)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच भारत में टीवी पर सोनी (Sony Sports Network) स्‍पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखा जा सकता है.

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देख सकेंगे फैन्‍स ? (SL vs WI How to Watch on Mobile App)

श्रीलंका बनाम वेस्‍टइंडीज सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच Sony Live App के माध्‍यम से मोबाइल पर देखा जा सकता है.