गॉल टेस्‍ट के चौथे दिन श्रीलंका की टीम ने मैच में मजबूत पकड़ बना ली है. दिमुथ करुणारत्‍ने की कप्‍तानी वाली श्रीलंका की टीम के लिए इस मैच को जीतना अब महज औपचारिकता भर ही रह गई है. विंडीज की टीम चौथे दिन का खेल खत्‍म होने तक अपनी दूसरी पारी में छह विकेट के नुकसान पर 52 रन ही बना पाई. उसे जीत के लिए अब भी 296 रन की दरकार है. ऐसे में यहां से उनके लिए वापसी कर जीत दर्ज करना या फिर मैच को ड्रॉ करा पाना काफी कठिन नजर आता है.Also Read - SL vs WI: वेस्टइंडीज ने फॉलोऑन बचाया लेकिन बारिश ने बिगाड़ा श्रीलंका का खेल

वेस्टइंडीज की टीम ने स्पिन गेंदबाजों रमेश मेंडिस और लसिथ इम्बुलदेनिया की फिरकी के आगे घुटने टेक दिये. टीम ने चौथी पारी में 18 रन पर ही छह विकेट गंवा दिये थे लेकिन एनक्रुमाह बोनर (नाबाद 18) और जोशुआ डा सिल्वा (नाबाद 15) ने सातवें विकेट के लिए 34 रन की अटूट साझेदारी कर खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी खत्म होने तक टीम को कोई और नुकसान नहीं होने दिया. Also Read - SL vs WI, 1st Test: रोस्टन चेज़ ने दर्ज किया चौथा 5-विकेट हॉल, वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 386 रन पर समेटा

श्रीलंका की पहली पारी में 386 रन के जबाव में वेस्टइंडीज की टीम अपने कल के स्कोर में छह रन और जोड़कर 230 रन पर ऑल आउट हो गयी. श्रीलंका ने पहली पारी में 156 रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 40.5 ओवर में चार विकेट पर 191 रन बनाकर पारी घोषित कर दी. Also Read - Live Score and Updates SL vs WI, 1st Test, Day-2: यहां जानें श्रीलंका-वेस्‍टइंडीज मैच का लाइव स्‍कोर

पहली पारी में 147 बनाने वाले दिमुथ करुणारत्ने ने दूसरी पारी में 83 रन बनाये जबकि अनुभवी एंजेलो मैथ्यूज ने दो छक्के और चार चौको की मदद से नाबाद 69 रन की पारी खेली.