Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd ODI: श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच 18 जनवरी को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें मेजबान टीम बड़े उलटफेर का शिकार हो गई. जिम्बाब्वे ने यह मुकाबला 22 रन से अपने नाम कर वनडे इतिहास में 12वीं बार शिकस्त दी. इसी के साथ एकदिवसीय सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है. शृंखला का तीसरा और अंतिम मैच इसी स्टेडियम में 21 जनवरी को खेला जाएगा.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे ने निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 302 रन बनाए. सलामी जोड़ी के रूप में काइतानो और चाकाब्वा ने पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की. काइतानो 26, जबकि चकाब्वा 47 रन बनाकर आउट हुए.

इनके पवेलियन लौटने के बाद कप्तान क्रेग इर्विन ने सीन विलियम्स के साथ तीसरे विकेट के लिए 106 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. इर्विन ने टीम के लिए सर्वाधिक 91 रन बनाए, जबकि सीन विलिम्स ने 48 रन की पारी खेली. इनके अलावा सिकंदर रजा ने 56 रन का योगदान दिया. विपक्षी टीम की ओर से जेफरी वेंडरसे ने 3, जबकि नुवान प्रदीप ने 2 शिकार किए.

श्रीलंका की टीम 50 ओवरों में 280/9 से आगे नहीं बढ़ सकी. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 63 के कुल योग तक उसने कुसल मेंडिस (7), पथुम निसांका (16), दिनेश चांडीमल (2) और चथित असलंका (23) के विकेट गंवा दिए.

A 22-run win for Zimbabwe sets up a series decider in Sri Lanka.

🏏 Craig Ervine 91

☝️ Tendai Chatara 3/52

☝️ Blessing Muzarabani 3/56 #SLvZIM https://t.co/nBuUJKgUs3

— ICC (@ICC) January 18, 2022