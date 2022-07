Sri Lanka Women vs India Women, 1st ODI: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) की महिला टीमों के बीच 1 जुलाई को पल्लेकेले में मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत ने 4 विकेट से जीत हासिल की. इसी के साथ भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. भारत की जीत में दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 3 विकेट झटकने के अलावा नाबाद 22 रन बनाए.Also Read - दीप्ति शर्मा के दम पर भारत की जीत, इस तरह मिली कप्तान Harmanpreet Kaur से मदद

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम 48.2 ओवर में 171 रन पर सिमट गई. श्रीलंका की ओर से नीलाक्षी ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि हसिनी परेरा ने 37 रन की पारी खेली. इनके अलावा मदावी ने 28 रन की पारी खेली. भारतीय टीम की ओर से रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट अपने नाम किए. Also Read - जानिए भारत की एबॉर्शन पॉलिसी क्या है और किन परिस्थितियों में अनचाहे गर्भ को गिरा सकते हैं?

इसके जवाब में भारत ने 38 ओवरों में जीत हासिल कर ली. टीम इंडिया ने 61 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे. यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने हरलीन देओल के साथ चौथे विकेट के लिए 62 रन की साझेदारी कर टीम को जीत की ओर ला दिया. Also Read - न्यूजीलैंड को 3-0 से रौंदकर भारत के लिए खिलाफ उतरेगी इंग्लैंड, James Anderson ने कही ये बात

